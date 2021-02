“No hay ni asomo de recesión como pronostican analistas de mala fe”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los avances de su gobierno en los primeros 100 días de acciones y aprovechó para remarcar su compromiso con los mexicanos.

El mandatario mexicano reiteró el compromiso de no fallarle al pueblo de México.



“Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor”, lanzó.

“Vamos a seguir construyendo entre todos la bella utopía, caminando hacia ese gran ideal de vivir en una patria nueva, libre, justa, democrática y fraterna, gracias de todo corazón”, agregó.

Avances en economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican de mala fe sus analistas, se van a quedar con las ganas”.

Destacó que en economía están aplicando la idea de terminar con la corrupción para liberar fondos que se traduzcan en bienestar para el pueblo.

Agregó que el combate al robo de combustible permitirá ahorrar 50 mil millones de pesos, esto sumado a sueldos más bajos en el gobierno.

También indicó que ha puesto a la venta vehículos, no se rentan oficinas de lujo, se acabaron los servicios médicos con cargo al erario y se terminaron los privilegios de la burocracia dorada.

Aseguró que ahora contarán con una bolsa adicional de 700 mil millones de pesos en 2019 y el presupuesto va a rendir más. Asimismo, señaló que no realizarán ninguna acción que cause desequilibrio en la macroeconomía, pues no gastarán más de lo que ingrese a la Hacienda Pública.

Por otra parte, refrendó su compromiso de no imponer gasolinazos, pues el precio de las gasolinas será el mismo en términos reales en todo el año.

Resaltó que el peso ha ganado valor con relación al dólar, mientas que la inflación ha bajado de 5.9 a 4.4 por ciento, esto aunado a que la confianza del consumidor ha alcanzado 120 puntos y la recaudación del ISR ha crecido.





Tres reformas relevantes de su gobierno





También dio a conocer las tres reformas más importantes que se han llevado a cabo durante sus primeros 100 días de gobierno.

Se trata de la Ley de Extinción de Dominio. La modificación del artículo 19 de la Constitución que convierte delitos graves a la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. La aprobación en el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales la reforma para la creación de la Guardia Nacional, con la que se busca garantizar la seguridad pública de todos los mexicanos.

El mandatario mexicano destacó que la cuarta transformación no ha requerido de una nueva Constitución, pero sí de profundas reformas legales.

Agregó que están en proceso de avalarse la reforma para eliminar el fuero del Presidente y pueda ser juzgado por corrupción y otros delitos.

Por otra parte, destacó que en 100 días ha visitado las 32 entidades federativas, mientras que ha realizado actos en al menos 90 municipios.

Apuntó que se han llevado a cabo de 6 a 7 de la mañana las reuniones de seguridad de lunes a viernes, luego de las que se han realizado las respectivas conferencias de prensa para informar a la población.

López Obrador añadió que están proponiendo modificaciones que establecerán el derecho de ciudadanos a la consulta popular y la revocación del mandato, así como para cancelar la reforma educativa y asegurar el derecho a la salud de todos los mexicanos

Resaltó que en este proceso han contado con el apoyo de legisladoras y legisladores de todos los partidos.





Los 100 compromisos del Zócalo





El presidente López Obrador dio a conocer que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión de su cargo, 62 ya están cumplidos y 38 están en proceso de cumplirse.

Destacó que uno de los que ya se cumplió es que todos los programas de Bienestar tienen como beneficiario preferente a población indígena.

Afirmó que hasta ahora 13 millones de personas ya tienen algún apoyo del gobierno y se comprometió a que esta cantidad se eleve a 18 millones en el informe del segundo trimestre de su administración.

Agregó que hay al menos 82 mil mexicanos inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben su respectiva beca en tanto son capacitados en diversas empresas que fungen como sus tutores. Indicó que cada mes espera que ingresen 100 mil jóvenes más.

Entre otros programas que ya están en funcionamiento se encuentra la entrega de becas mensuales a 9 millones de estudiantes del país. También la regulación de estancias infantiles y Cendis, en los que ahora los apoyos se entregarán de manera directa ya que, consideró, es mejor no entregar el dinero de los impuestos a intermediarios para poder evitar “simulaciones, moches o piquetes de ojo”.

Otros programas en marcha son Sembrando Vida, el de crédito ganadero a la palabra, Tandas para el Bienestar, entre otros.

Recalcó que “la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, aunque pasemos a la pobreza franciscana siempre habrá estos apoyos, aunque nos quedemos sin camisa”.

Respeto a DH y autonomía de otros poderes

López Obrador aseveró que han mantenido una relación de respeto de las autonomías de otros poderes, así como de autoridades estatales y municipales, conducta que aseguró van a mantener, pues están empeñados en establecer un Estado de Derecho, pues la Presidencia que encabeza no tiene partido, ni privilegia a dirigentes sindicales, organizaciones sociales o grupos de interés creados.

Agregó que es función de todos los mexicanos hacer valer la justicia y el bienestar. Hemos sido respetuosos de las libertades, ya que nadie ha sido afectado por su manera de pensar ni por preferencia sexual.

Recalcó que su gobierno promueve los Derechos Humanos y está decidido a dar con el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

En tanto se da apoyo a víctimas de la violencia, se atiende a los migrantes y se ha cerrado la cárcel de las Islas Marías, apuntó.

Destacó la apertura de archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que se había convertido en el Cisen, el cual ya desapareció junto al Estado Mayor Presidencial.

Lo anterior, dijo, porque mantenemos la convicción de no permitir que el Estado fabrique delitos a opositores, ni a espiar o masacrar al pueblo.

Agregó que ahora los periodistas ejercen su derecho a disentir, a lo que el gobierno puede replicar sin odios ni rencores.

En cuanto a las consultas populares, resaltó que han seguido de forma determinada la convicción de “mandar obedeciendo”. Ahí enumeró las consultas para cancelar el nuevo Aeropuerto capitalino, así como la que permite entrar en funcionamiento a la Termoeléctrica de Huexca, Morelos, o la que le da el sí a la construcción del Tren Maya.

















