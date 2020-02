No hay impedimento para que Elba vuelva al SNTE: SEP

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que no encuentran ningún impedimento para que Elba Esther Gordillo regrese a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE).

Puedes leer: Chocan Elba Esther y el SNTE por intento de la maestra de volver a la dirigencia

"Desde nuestro punto de vista no hay ningún impedimento para que Elba Esther Gordillo regrese a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación", lanzó Moctezuma Barragán en entrevista con la OEM.

Agregó que por ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está alentando por la vía legal la competencia por el poder del magisterio.

El titular de la SEP señaló que en los próximos meses habrá "una competencia por el poder al interior del SNTE" y observó a cuatro agrupaciones que participarán en el proceso:

-El SNTE.

-La CNTE.

-Maestros por México.

-Sindicato encabezado por el hijo del exdirigente magisterial Carlos Jonguitud.

Al cuestionarle si hay impedimentos para que la maestra regrese al SNTE, el secretario manifestó que "habría que preguntarle al sindicato, desde nuestro punto de vista no se ve ninguna, pero ellos sacarán su convocatoria, su propio estatuto y serán quienes deban orientar todo el proceso".

Agregó que no se ha reunido con Elba Esther Gordillo, pues "casi no tengo suficiente tiempo con todos los sindicatos que tienen toma nota, esa es mi obligación. Me tengo que reunir con muchas organizaciones que son los representantes legales de los trabajadores. Pero estamos abiertos a reunirnos con todas las fuerzas dentro del magisterio".