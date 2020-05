No hay certeza que se haya aplanado curva de contagios: experto

En tanto no tengamos toda la información del modelo Centinela no podemos tener certeza de que se aplanó la curva, Y por lógica, si todavía no llegamos al pico que estaba previsto para entre el 6 y el 10 de mayo, no tiene sentido afirmar que ya se redujeron los contagios, advierte el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del Covid-19. A la curva nadie la ve plana, subraya.

"Habían dicho que mañana 6 de mayo llegaríamos al pico; suponiendo que eso es verdad ¿cómo vamos a decir que ya se aplanó la curva y que ha comenzado a bajar el número de contagios si todavía no llegamos al pico?", se pregunta.

- ¿Cómo vio el anuncio de que ya se aplanó la curva de contagios de covid-19?

- Ojalá sea cierto

- Tiene sus dudas?

- Es muy difícil saber si ha habido un aplanamiento o no. La interpretación es que se han limitado los movimientos de población y el confinamiento y que eso ha sido exitoso pero creo yo que la frecuencia de la enfermedad todavía no nos da indicios claros ni de que esté disminuyendo el número de enfermos ni el número de muertes. Creo que es más bien una forma de presentar apresuradamente conclusiones y que podrían no ser correctas según lo que suceda en los próximos días.

En opinión del experto en epidemiología, no hay suficiente información pública para garantizar que el contagio no va a empeorar en los próximos días. "La información que en teoría debería estar alimentado esto es la derivada del modelo Centinela y tendríamos que conocer los reportes de todas las semanas desde hace un mes para saber si de verdad la proporción de personas contagiadas, que son evaluadas a través de pruebas ha estado disminuyendo".

El doctor López Cervantes considera que no ha sido el caso, pues los datos que nos dan de cuántas personas se consideran enfermas y cuántas fallecen más bien han ido aumentando, no disminuyendo. "A la curva nadie la ve plana".

El epidemiólogo lamenta que sólo de vez en cuando se ofrezcan los datos del modelo Centinela y no se ofrezca toda la información con que se cuenta.

El vocero de la Comisión Universitaria explica que él monitorea todos los días el portal "Our world in data", que pertenece a la Universidad de Oxford, el cual lleva un seguimiento de cómo crece el número de muertes por la pandemia "y no veo indicio de que se vaya aplanando la curva de muertes".

Por otro lado, el médico consideró inconcebible que apenas se estén haciendo las compras de ventiladores para los enfermos críticos de covid-19, porque ya se habían hecho previsiones de las necesidades. "Y esperar a que la gente ya esté enfermándose para iniciar los procesos de compra me parece incorrecto", dijo, en alusión al contrato que acaba de cancelar el IMSS porque no le entregaron los ventiladores a tiempo.

"Yo creo que se pudieron haber iniciado todos los procesos de compra anticipadamente".

Y cuando habla de todos los procesos de compra se refiere también a los otros insumos médicos que son indispensables en estos momentos para la protección del personal médico.

"Había mucha certidumbre de las fases que se venían. Si se tenía tan seguro que esto iba a suceder, no se entiende por qué no se iniciaron antes los procesos de compra", enfatiza.