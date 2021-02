“No hacen falta insultos”: diputados buscan seriedad en comparecencias

La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados presentó su acuerdo de civilidad para evitar conflictos en el pleno durante las comparecencias de funcionarios federales, en el marco de la glosa del informe presidencial. "No hacen falta los insultos", señaló su presidente Mario Delgado.

La medida fue resultado de lo ocurrido el martes durante la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien fue increpado por legisladoras panistas, razón por la que esa comparecencia fue suspendida. Bajo ese mismo argumento ayer fueron canceladas en la cámara baja las comparecencias del secretario de Salud Jorge Alcocer; y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ambas reagendadas para mañana jueves ya que los coordinadores parlamentarios esperaron a publicar hoy el acuerdo que pretende evitar confrontaciones entre las bancadas de Morena y el bloque de oposición.

El coordinador del PAN Juan Carlos Romero Hicks expuso "ayer Delgado nos planteó la posibilidad de que se difiriese la comparecencia de Salud, algunos teníamos criterios diferentes" expuso, "pero con este acuerdo no se pierde la libertad ni pluralidad ni la facultad del contrapeso republicano; y se subraya la importancia de tener un diálogo de manera eficaz que nos de gobernanza". Argumentó que el país no quiere descalificaciones.

René Juárez coordinador de la bancada priista, afirmó respaldar este compromiso por ser una garantía de civilidad. El coordinador petista Reginaldo Sandoval, sugirió que no se repita lo mismo que en el Senado. "Apelamos a la ética, esperamos que eso no suceda aquí".

El coordinador de bancada de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo: "Nosotros, con todo respeto, no consideramos llegar a esto por un hecho que ocurrió ayer o antier. Hay que recordar que el primer año de esta legislatura era otro el gobierno, y de todas maneras se llevaron a cabo actos que no contribuyeron al diálogo", recordó. "Hubiera sido bueno que este acuerdo se firmará desde entonces... Lo cortés no quita lo valiente". Aunque aclaró "este acuerdo no es una imposición de la Jucopo"... El respeto que exigimos, es el que daremos".

Verónica Juárez coordinadora de la bancada perredista, confío en que el respeto sea mutuo pues sabido es de algunas expresiones negativas de funcionarios públicos.

La semana pasada los legisladores se confrontaron y el bloque de oposición tomó la tribuna entre gritos, jaloneos y golpes durante la discusión del dictamen que eliminó 109 fideicomisos.

"Es justamente para no caer en espirales de desorden que puedan caer en la violencia como lo hemos vivido y sabemos que no estamos exentos de eso porque también hay pasiones", justificó Delgado dado que en las próximas semanas se discutirá y a aprobará la ley de ingresos y egresos del presupuesto 2021.