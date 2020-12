No habrá vacuna para personal covid despedido de Insabi

No habrá vacuna para el personal de primera línea covid a quien el Insabi notificó antes de Navidad, que a partir del primero de enero ya no trabajarán en los hospitales de salud de Quintana Roo. Por eso, después de 9 meses de encontrarse en la primera línea de defensa de esta emergencia sanitaria, realizaron esta mañana otra protesta pacífica en el Hospital General de Tulum, con el único fin de que el Insabi revalore su trabajo y les recontrate en lugar de dejarlos sin empleo y sin vacuna; en un momento en que el número de pacientes covid subió allí de 5 a 18 en la última semana.

Tienen miedo a represalias e incluso, ser vetados para conseguir un nuevo empleo en otro nosocomio. En su indignación los acompañaron algunos pacientes covid que atendieron en estos meses. La Silla Rota publicó el 22 de diciembre esta denuncia que causó indignación en mucha gente por considerar que en este momento la las autoridades de salud "dan una patada en el trasero" al personal de primera línea que atendió la pandemia desde marzo.

José Alberto Petche es agradecido. Recuerda perfectamente aquel día de agosto que en medio una crisis respiratoria por el coronavirus, sintió que alguien tomaba su mano; sabía bien que no era un familiar porque no podía recibir visitas, estaba consciente que eran las y los enfermeros del área covid que le cuidaron en el Hospital General de Cancún. "Estaba batallando para respirar, muy agitado. No podía entrar el oxígeno a mi organismo y estaba desesperado tratando de jalar el aire. Sentí que había alguien a mi lado y cuando abrí los ojos unos enfermeros me sostenían; una de ellas me decía: no se desespere por favor, no se desespere, échale ganas, respire con tranquilidad, trate de respirar ¡Usted puede, no se deje!".

"Aunque estaba conectado al oxígeno, no podía jalar el aire. Mi oxigenación llegó a 32; dijeron que mi caso era único porque generalmente con la oxigenación en 60 los pacientes colapsan. Cuando me recuperé ellos fueron quienes me felicitaron; me contaron que esa noche los médicos afirmaron que aunque me intubaran yo no iba a amanecer. Ellos fueron quienes nos dieron palabras de ánimo y motivación para seguir luchando contra la enfermedad", relata a La Silla Rota. Por eso este electricista de 58 años les respalda ahora en sus protestas, pese a que no los conoció físicamente.

"Apenas voy conociendo a algunos porque adentro estaban vestidos de astronautas; solo vi sus nombres porque se los pegaban en el traje que llevaban puesto. Los miraba a los ojos por los lentes protectores que tenían. Hubo una Valeria, que estuvo en el equipo de enfermeros. No sé si es la misma, me acuerdo del nombre de varias y varios que estuvieron ahí. Pero personalmente no los conozco". Sin embargo, agradece de corazón la ocasión en que le apoyaron a hacer una videollamada con sus familiares.

Don José precisa que con él, son nueve los pacientes covid recuperados que lograron conocerse ya físicamente para respaldar a este grupo de trabajadores de la salud. "De ser necesario estamos dispuestos a acudir a alguna conferencia mañanera del presidente López Obrador para externarle nuestro rechazo al despido del Insabi. Él dijo que se iba a contratar a este personal para el área covid, que se les daría la oportunidad de ser basificados ¿Por qué los corren ahora? No entendemos".

"Créamelo: ellos fueron nuestra familia ahí dentro. No se debe de hacer eso ¡No podemos permitir que los corran! Es indignante". Y critica que legisladores reciban bonos y aguinaldo por fin de año, mientras que el personal de salud no recibió esta compensación. "Hay personal de salud que no han recibido ni sus bonos ni esas motivaciones económicas a las que tienen derecho. Son ellos quienes están enfrentando de esta pandemia. No debemos quedarnos callados".

"NO DARÉ MI NOMBRE POR MIEDO A REPRESALIAS"

Adela, cuyo nombre es ficticio, es originaria de Tabasco; como enfermera y madre soltera de 25 años dejó allá a su hijo, con sus padres, para venir a trabajar en Quintana Roo. También la despidieron ya, pese a que por su trabajo durante 8 meses con pacientes covid se contagió en mayo; y aunque salió adelante hoy todavía padece algunas secuelas. Por eso su angustia es mayor al pensar que el primero de enero ya no tendrá empleo porque el Insabi prescindió de sus servicios.

"Fui contratada en el Hospital General Kumate de Cancún. Desde que nos contrataron entramos al área covid y esta semana nos llamaron para confirmar que nuestro último día de trabajo es el 31 de diciembre. Pese a su condición de salud, Adela sí volvería a ingresar a un área covid en caso de que se le recontrate. "Porque tengo quien dependa de mí y por ellos necesito el trabajo para salir adelante", afirma en entrevista.

En la protesta de esta mañana hubo un promedio de 15 enfermeros; eran más, pero muchos regresaron ya sus entidades de origen en búsqueda de empleo. "Sufrimos mucho como personal nuevo de salud, el personal de base que ya estaba aquí nos maltrató por lo que ganábamos, nos humillaron y nos hacían sentir mal porque la mayoría de los compañeros que llegamos, veníamos de hospitales de primer nivel, de clínicas en rancherías; y no estábamos tan especializados como ellos. Por eso se burlaron hasta que fuimos aprendiendo. Estuvo lleno de pacientes, nos llegó a tocar hasta de 10 por persona".

"Me contagié de covid en mayo, no estuve tan grave. Pero en noviembre me dijeron que ya tenía asma porque el covid dejó algo mal mis pulmones. A la fecha me fatigó con facilidad, recién me volvieron a hacer la prueba y salí positiva. Me volvieron a dar incapacidad y apenas regresé para avisarme que ya estaba despedida. Argumentan que nuestros contratos son estatales pero no es cierto, son contratos federales".

Adela y otros de sus compañeros tienen puesta la mira en la CDMX (por estar en semáforo rojo) para buscar empleo en caso de no ser recontratados allá. El problema es que la mayoría no tiene el dinero para viajar acá porque no han recibido aguinaldo ni prestaciones: sólo la notificación de su despido.

"Significa que no hemos tenido vacaciones; los que hemos salido del hospital es porque tuvimos que pedir incapacidad porque estábamos agotados dentro del área covid: no podíamos beber agua, ni bañarnos, necesitábamos descansar. Fue muy duro lo que pasamos como para que ahora nos hagan esto".

fmma