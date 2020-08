"No habrá choque de trenes AMLO-gobernadores": Diego Sinhué Rodríguez

La captura de "El Marro" dejó en el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo muchas lecciones, una de ellas que el trabajo coordinado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador da resultados más allá de los "dimes y diretes" entre ambos.

"No estamos triunfalistas ni aquí se acabó la tarea en Guanajuato (con la captura del Marro). Pero es un parteaguas para pasar a la etapa de Guanajuato Seguro", asegura.

Quizá por ello es que anticipa que en la reunión de este miércoles entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) quienes esperan un "choque de trenes" simplemente se van a quedar con las ganas.

Al hacer un balance del impacto de la pandemia por covid, el gobernador apunta en entrevista con La Silla Rota que en lo económico es brutal, pero hay margen de maniobra para salir adelante: la diversificación de su economía reparte el golpe.

Y debido a un robusto sistema de salud, Rodríguez Vallejo estima que podrá enfrentar los estragos de la pandemia en la salud de los guanajuatenses, cuya posibilidad de salir con bien de la enfermedad es más alta que en otros estados.

CAPTURA DE "EL MARRO" Y ESTRATEGIA 2.0

De entrada, Diego Sinhue Rodríguez explica que atrapar al "Marro" llevó casi un año y siete meses, además del trabajo previo de inteligencia.

El operativo Golpe de timón tenía tres objetivos muy claros. El primero era recuperar territorio. Muchos terminan cediendo espacios al crimen organizado, es el peor error, tú debes controlar tu territorio y en Guanajuato no puede haber tierra de nadie

Para el gobernador lo segundo implica que no se puede entrar y luego salirse. "Es quedarte para siempre. Por eso estamos formando una academia de policía con más de mil millones de pesos ahí en Santa Rosa de Lima (terruño de El Marro). El mensaje es que llegamos para quedarnos".

El tercer punto, explica, es reconstruir el tejido social, sobre todo porque hay niños que crecieron en un mundo criminal.

"Por eso es la Estrategia 2.0. Es como un rehilete que necesita impulso del viento, pero cada hélice es la persona, la familia y el entorno. Un niño necesita vacuna, escuela, despensa. Otra hélice es la familia, a la que se ayuda con un calentador solar, techo digno. Y qué ayuda a la comunidad: el parque, la cancha, alumbrado. Entramos a Santa Rosa con esos tres ejes, además del Instituto de la Mujer y el DIF", describe.

Del 3 de marzo de 2019 al 2 de agosto de 2020 fueron detenidos a más de 860 delincuentes del cártel de "El Marro", a quienes aseguraron más de 25 inmuebles; más de 100 vehículos y, en paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló más de 15 cuentas de banco. Sin contar armas y drogas. Todo concluye el operativo con la detención del líder de la banda.

- En este periodo se cuestionó la eficacia del estado y de la coordinación, ¿cuál es la lección?

Creo que es la confianza. Y la confianza no se da por decreto o por orden de un jefe. Se construye con las Fuerzas Armadas en la vida diaria, cuando no se pone en riesgo la vida de los otros, y se transmite a los mandos y a los operativos. Fue un operativo que costó mucho, hubo entradas y salidas de Marina, Ejército, cambios de mando. Pero también por otro lado es confiar en la aplicación del Estado de derecho, porque no solo es detenerlo, sino que a veces sucede que sale el criminal porque no se cumplió el debido proceso. Hay que hacerlo bien, y hoy El Marro esta por secuestro y por robo de combustible...

- Primero Marinos, luego el Ejército, luego Guardia Nacional, fue difícil. Y, al mismo tiempo, hubo señalamientos a mandos, y el gobierno decidió mantenerlos y generó rispidez, ¿cómo se procesó?

Con mucho diálogo. Permanente y con muchas autoridades. Separar el tema operativo del tema político. En la mesa Ejercito y Marina siempre han trabajado muy bien con Fiscalía y fuerzas del estado, ahí no estaba el problema. Eso que se transmitía en discursos de ambas partes no se reflejó. Si bien es cierto que había dimes y diretes esto nunca se vio reflejado en la mesa. La importancia de platicar con el presidente para disipar dudas y ahí están los resultados, se logra la detención del Marro y el golpe de timón que esperaba la ciudadanía. No estamos triunfalistas ni aquí se acabó la tarea en Guanajuato. Pero es un parteaguas para pasar a la etapa de Guanajuato Seguro, donde necesitamos desarticular a los grupos existentes y no permitir que se instale otro grupo o agarre la fuerza de este grupo.

- ¿López Obrador ha entendido que trabajar con gobernadores emanados de un partido distinto no es la ruta de choque la solución?

Creo que desde un inicio lo ha entendido. Muchas veces creo que los equipos son los que terminan distanciando estas posturas, pero me encontré un presidente como nunca me lo imaginé. Mi primera reunión privada con él fue el 17 de diciembre de 2018, más una previa como electo, y fueron diálogos de una hora y el presidente escuchando y tomando notas. Creo que esa ruta no hay que perderla. Es el diálogo y este miércoles tenemos la oportunidad de platicar con él y creo que el presidente tiene claro que es trabajando en coordinación como lo vamos a lograr. Como cuando visitó a Guanajuato y ayudó mucho para la captura, esa es otra cara de coordinación.

- ¿Para este miércoles qué se espera? Porque pareciera que todos vamos a sacar las palomitas porque se va a poner aquello...

La gente esperaba eso cuando fue a Guanajuato, Jalisco y Colima. Éramos tres gobernadores hasta cierto punto críticos, con los que ha habido dimes y diretes, y creo que todo salió muy bien. Creo que al final los que están esperando choque de trenes, no lo va a haber. Yo formo parte de la Alianza Federalista y enviamos un comunicado, un señalamiento de que si no había un diálogo no tenía sentido que fuéramos. A qué nos referíamos, a que muchas veces era un diálogo entre gobernadores y luego al final se sumaba a dar un mensaje. Está bien escuchar al presidente, pero queremos que el presidente nos escuche a nosotros y queremos que en la Conago exista una apertura para que el presidente escuche problemáticas y posturas.

- ¿Se puede identificar un López Obrador que fue evolucionando de manera positiva hacia el diálogo? Porque puede fácilmente identificarse a uno con una posición más rígida...

Tenemos que ceder. Esto fue con diálogo y con terceros, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el de Seguridad, Alfonso Durazo, o con el general Luis Cresencio Sandoval, con todo el equipo. Había una percepción de que Guanajuato era parte del problema y hoy vemos lo trascendido, en las acusaciones que hace el delincuente no menciona a instituciones estatales, y eso habla de la confianza en nuestro fiscal e instituciones estatales y que estábamos haciendo lo correcto, a pesar de las presiones, las sospechas y los dimes y diretes, el tiempo nos da la razón y ahí están los resultados y al final el presidente se da cuenta de eso, que en el campo, la operatividad y el trabajo profesional de Guanajuato era fundamental y en su visita se vio reflejado. Y también en la actitud no soberbia del gobierno, o de mi caso, que admití que había cometido errores, uno de ellos fue el señalar que no iba a participar en las mesas de construcción de la paz, que, si bien es cierto, como lo dije, no creo que sea la solución para devolver la paz a los mexicanos, no está de más asistir, no hace daño que vayamos, no ayudaba nada no queriendo asistir, por un lado, pidiendo coordinación y por otro lado no asistir. Entonces tomé determinaciones cediendo, y creo que no hay otros gobernadores que vayan de lunes a domingo.

- Pero eso iba acompañado de pronunciamientos muy fuertes en contra de Guanajuato...

Así es. Tampoco hay que tener miedo al debate de las ideas, yo digo: ¿de qué sirve el crecimiento económico? Pare tener más ingresos y tener un mejor sistema de salud. Hoy un paciente covid tiene más posibilidades de sobrevivir que un paciente de un estado del sur del país. Para eso sirve el crecimiento económico. Por ejemplo, por eso sirve a los cuatro mil jóvenes que se van a estudiar al extranjero, son 20 mil en todo el sexenio. Para eso sirve el crecimiento económico. Y esos debates es importante tenerlos. No si un gobernador de un partido y el presidente de otro tienen razón, lo que estamos debatiendo es qué modelo de país queremos...

- ¿Qué énfasis debe tener el modelo federalista?

Creo que le podemos hacer parches. Guanajuato tiene tradición democrática.

- ¿Qué tipo de diseño? Hay una descentralización de atribuciones...

Creo que es un error. La Convención Nacional Hacendaria es de 1979... pero hace 30 años el estado exportaba 300 millones de dólares y el año pasado fueron 24 mil millones de pesos. Hace 30 años estábamos en los estados más pobres de México, hoy no. El 20% de la mano de obra viene de otros estados y somos la sexta economía del país.

- ¿Apostarías a una nueva Convención Nacional Hacendaria?

A la revisión de un pacto fiscal. La convención es muy complicada por razones técnicas. Pero el pacto fiscal lo explico: la convención es toda la mesa, el pacto fiscal es la mitad de la mesa y el presupuesto es una cuarta parte de la mesa. El presupuesto se debe revisar a fuerza y la mitad de la mesa es menos complejo porque involucra menos actores. Una Convención Hacendaria implica al Congreso de la Unión, muchos otros actores, un pacto fiscal viene de un convenio entre estados y federación.

- En el tema de la descentralización del gobierno...

Creo que hay un error, es de los debates que me gustan. El presidente basa, espero no sea una ofensa para nadie y menos para el presidente, pero su visión está basada en lo que conoce. Y el presidente conoce el sistema de la Ciudad de México, que tiene descentralizada la educación, y asume que tiene los menores niveles de analfabetismo porque no está descentralizado, pero no es tan fácil el análisis. Es más fácil dar educación en Ciudad de México que en Oaxaca con 500 municipios, entonces no es tan sencillo. Tu visión es más amplia cuando conoces otros lugares. Pero podemos hacer cosas modulares, no estamos en contra de los estados que se adhirieron al Insabi, pero no podemos regresarnos a los que ya avanzamos.

- ¿Cuál es el balance en Salud?

Positivo, fuimos muy valientes al tomar la decisión de no entrar al Insabi. Las calificaciones de salud eran muy buenas. Tenemos 635 clínicas y hospitales de todos los niveles, contra 100 de la federación. Estamos haciendo las cosas bien y así lo reconocen los guanajuatenses. Hay cuatro estados con cero observaciones. Todo el equipo tenía buenos equipos y equipamiento. Un hospital que se iba a demoler lo reconvertimos y compramos un inflable. Cuando llega la pandemia ya habíamos avanzado. Ahora tengo mil millones de pesos disponibles para comprar vacunas.

- ¿Qué necesita de la federación Guanajuato para los meses en venir?

Necesitamos que regresen el recurso para infraestructura. El presupuesto es gasto corriente y gasto de inversión. Pero este segundo a través del Ramo 23... pero no necesitamos el recurso, necesitamos las obras. Haz las obras, hazlas tú. La mejor manera de acabar con la pobreza es con empleos, y eso lo hacen los empresarios, pero las carreteras e infraestructura atraen inversiones. No con becas para ninis, lo que necesita la gente es empleo. Sacar a la gente de la pobreza definitiva es con empleo. No es creencia: Guanajuato en 10 años bajó la pobreza extrema en 50%, con empleo formal.

- ¿Impactó muy fuerte la pandemia?

Es brutal, pero es un impacto equilibrado y va a recuperarse pronto. El 80% del PIB de Aguascalientes es el sector automotriz, con Nissan y Mercedes. Guanajuato tiene siete plantas automotrices, pero representa 20% del PIB. El 17.5% lo representa el campo que genera más empleos que el sector automotriz, y el único segmento que creció fue el campo, porque Estados Unidos al cerrar restaurantes consumió mucho en supermercados para casas y tuvimos incrementos. Muchos cerraron contratos con 19 el dólar y cuando subió imagínate cómo les fue, entonces es diferente. El 10% es cuero calzado, mucho se vende a autos, pero se reactivó. Nos está pegando el turismo, pero dependemos solo 10%. Eso nos permite manejar mejor la pandemia.

- La llave es el empleo...

No estamos en contra del asistencialismo, hay sectores que requieren la asistencia. Adultos mayores, niños en situación de riesgo.

- ¿No es el rival a vencer electoralmente, cómo no enrarecer? O a lo mejor hay que entrar a territorio comanche...

Creo en las instituciones y creo que el INE y los tribunales son los garantes. No me considero gobernador de oposición, yo gobierno para todos.

- Pero lo que se juega el próximo año son 20 mil cargos en el país y el partido en el poder querrá ir por todas las canicas, y ahí quizá les den sus llegues a ustedes...

Al final la gente no es tonta, la gente va a votar si nuestro gobierno hace bien las cosas, votará en un sentido, si cree que estamos fallando votará en otro sentido. No hay mucha ciencia. Guanajuato me va a evaluar cómo manejé la crisis de falta de gasolina, cómo manejé la pandemia, la economía y cómo enfrenté la seguridad. Al final todo se reduce a si tengo ingresos en mi casa, a si asaltan a mi hijo o no, cómo me atienden en el sector salud. Lo que yo diga, el presidente en las mañaneras, van y vienen, los memes, al final la gente valora. Eso va a estar a examen en el 21, espero aprobar, nunca fui burro en la escuela...

- ¿Habrá salidas en su equipo?

Yo no soy como Mejía Barón: yo no me guardo los cambios, ya he hecho cambios. Cuando veo que algo no funciona lo cambio. Seguramente algunos buscarán algún cargo.