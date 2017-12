ELECCIONES

No habrá amnistía para Yunes, Duarte, Fox, Salinas: AMLO

"No a los corruptos no, por ejemplo ¿cómo le van a dar ustedes amnistía a Yunes?...a Duarte tampoco, a Salinas tampoco, a Fox"

REDACCIÓN 21/12/2017 11:22 a.m.

Andrés Manuel López Obrador y la amnistía a criminales (Especial)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, insistió en su propuesta de dar amnistía a criminales para frenar los altos índices delictivos que presenta nuestro país, sin embargo, subrayó que este beneficio no está proyectado para políticos como el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa; ni para los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari o Vicente Fox Quesada.

"No a los corruptos no, por ejemplo ¿cómo le van a dar ustedes amnistía a Yunes?...a Duarte tampoco, a Salinas tampoco, a Fox", lanzó el tabasqueño ante medios de comunicación durante su gira por el estado de Veracruz.

Según datos recogidos por Nación 321, detalló que con la amnistía tiene el propósito de que los delincuentes se puedan reincorporar a la vida pública, si muestran un verdadero arrepentimiento.

Destacó que antes de dar dicho beneficio, se consultará a las víctimas de los delitos, sólo así se decidirá si se da o no el perdón.

"La amnistía es una propuesta para los que quieran reincorporarse a la vida pública, siempre y cuando lo aprueben las víctimas, no vamos a hacer nada sin consulta a los ciudadanos, el que quiera reincorporarse a la vida pública como gente de bien va a poder hacerlo", agregó.

