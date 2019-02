No había combustible y él fue por unos cuantos litros: papá de Ever

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 02/02/2019 08:00 p.m.

La búsqueda de Ever Jesús Reyes Preciado, continúa. El menor, de 14 años, estaba alrededor del ducto que estalló el 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, y sus padres aún no saben nada.

De acuerdo con Sergio Preciado, el padre de Ever, su hijo estaba acompañado de unos primos.

Entrevistado por La Silla Rota, dijo que ese día su hijo fue a donde emergía el combustible derivado de la ordeña, por unos litros de combustible, ya que había desabasto en la región, y lo necesitaban para el vehículo de la familia con el que venden frituras en la calle y en algunas escuelas.

"Si nosotros hubiéramos sabido que esto iba a pasar pues nunca hubieran ido", lamentó.

Preciado explicó que se siente desesperado por no saber de Ever y pidió ayuda a las autoridades para localizar a su hijo, a quien han buscado en hospitales de Hidalgo, del estado de México y en la ciudad.

Indicó que en esa búsqueda en la que lo acompañan familiares de otros desaparecidos, el domingo recibieron una llamada de una persona que les dijo que sus familiares estaban en el hospital Pediátrico de Tacubaya, pero que necesitaban medicamentos y les pedía dinero.



Preciado también desmintió que busquen una indemnización, como se dijo en redes sociales, y aclaró que solo quieren saber dónde está Ever. "Con ese dinero no recuperamos la vida de nuestros hijos. Quisiéramos saber, yo por lo menos que tengo a mi hijo desaparecido, saber dónde está, por lo menos saber dónde está para estar con él en estos momentos".

Además, aprovechó para pedir respeto a quienes consideran que quienes fallecieron en la explosión se lo merecían, pues él y la familia de Ever viven un dolor que no le desean a nadie. "No se vale, que no se aprovechen porque ellos no comprenden el dolor que nosotros tenemos, los familiares de esta situación que estamos pasando".

-¿Cómo va la búsqueda de Ever?

-Aun no lo encuentro. No tengo noticias de él"

-¿Qué le pediría a las autoridades?

-Más que nada al señor gobernador, que nos apoye a localizarlo en todos los hospitales, clínicas particulares. Sé que está en algún lugar de esos y desgraciadamente nos sentimos impotentes al no saber a dónde ir a buscarlo, porque no sabemos dónde lo llevaron. Creemos que lo llevaron a alguna clínica particular. No sabemos a cuáles, entonces le pedimos de la manera más atenta al gobernador que nos apoye, porque fue la tarea que le dejó el señor presidente que estuvo aquí, que nos apoyara lo más que pudiera y que hiciera su trabajo que le corresponde. Ese es su trabajo, apoyar a los ciudadanos y ahorita lo necesitamos.

"Ahorita en las redes sociales nos están atacando mucho. Que pedimos indemnización por nuestros seres queridos, pero no es así. No queremos ningún centavo de todo eso. Queremos que nos apoyen nada más, no queremos un peso que nos den. Con ese dinero no recuperamos la vida de nuestros hijos. Quisiéramos saber, yo por lo menos que tengo a mi hijo desaparecido, saber dónde está, por lo menos saber dónde está para estar con él en estos momentos.

-¿Siente que las autoridades lo están ayudando o se les ha salido de control?

-Pues qué le diré.

-¿Ha ido a varios hospitales?

-He ido a varios. Lo buscamos en La Raza, en el Magdalena de Salinas, Tacubaya, en Pemex, en el IMSS, en varios estuvimos.

-La lista de desaparecidos hasta el domingo no estaba conformada, ¿es así?

-No, hasta en la tarde. No estuve todo el domingo atento porque estuve buscando. No supe en qué momento fue declarada esa lista.

-¿Con quién estaba Ever el viernes?

-Con sus primos.

-¿Están localizados ellos?

-Sí, están localizados. Todos estaban juntos.

-¿Son parte de las víctimas que fallecieron?

-Uno de ellos, su papá es el que falleció. Uno de los primos de mi hijo está hospitalizado en el 20 de noviembre.

-¿Cómo han sido estos días?

-Difíciles, desesperantes, más que nada, se siente uno impotente. De no encontrarlo ni saber a dónde ir a buscarlo. Si ya acudió uno a varias partes lo que nos queda es tener calma, seguir buscando.

-¿Sabe si él fue por curiosidad, lo invitaron por redes sociales, sabe cómo fue al lugar?

-Como toda persona, por curiosidad y saber si podía obtener aunque sea unos cuantos litros de combustible. Aquí en la región no había combustible, varia gente se acercó y el niño se acercó igual con sus primos. Si nosotros hubiéramos sabido que esto iba a pasar pues nunca hubieran ido.

-¿Ustedes sabían que él iba para allá?

-Sí, sí sabíamos.

-¿Cómo es su hijo?

-Él es serio, reservado, dedicado a su hogar. No era problemático, estaba en la casa nada más. No era de los jovencitos que están ya en la calle, de allá para acá, en los vicios, es una persona bien portada. Va a cumplir 15 años, el 23 de febrero.

-¿Le gusta el futbol?

-No. Era feliz con su celular, nada más.

-¿Ustedes previamente sufrieron desabasto?

-Nosotros para salir a trabajar necesitamos de ese combustible. Yo salgo y mi cuñado igual salía a vender productos y todos necesitamos de ese líquido. En esos días no había nada, en ningún lugar. Ni para salir a trabajar teníamos es combustible.

-¿Usted a qué se dedica?

-Yo vendo frituras en la vía pública, en las escuelas, en la calle. Eso es lo que pasó.

-Usted perdió a su cuñado, su hijo está desaparecido, ¿siente que hay quienes se están ensañando con ustedes?

-Que no se aprovechen de la situación. La vida da muchas vueltas. A lo mejor ellos nunca han estado en una situación así y si lo llegan a estar créame. No se lo deseo a nadie, pero si llegaran a estar en una situación de estas, lo van a entender. Pero no se vale, que no se aprovechen porque ellos no comprenden el dolor que nosotros tenemos, los familiares, de esta situación que estamos pasando.

-¿Hay gente que ha querido extorsionarlos?

-De hecho el día que estuvimos en el estado de México si nos querían extorsionar. Pero lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo. Nos llegó una llamada, que dos de nuestros familiares estaban en el hospital Tacubaya, que ya nos iban a trasladar a México pero que necesitaban dinero para comprar medicamentos para que siguieran ellos atendiéndolos. Nosotros preferimos acudir al lugar y no hacerle caso a lo que nos pedían.

-¿Cuánto pedían?

-No sé la cantidad. Un compañero que iba con nosotros habló con ellos, íbamos varios, como 7 u 8 personas. Nos juntamos para ir. Una persona se ofreció y nos hizo el favor de llevarnos. Allá anduvimos buscando y ya en el hecho de que la persona nos quiso extorsionar ya no contestó su celular. Por eso nos dimos cuenta que nos quiso hacer la mala jugada.

El padre de Ever tiene 35 años, es de Munitepec, en el municipio de Tlahuelilpan. Explicó que Ever es el mayor de tres hermanos.

(La presente entrevista fue realizada el 22 de enero. A la fecha Ever aún no ha sido encontrado, de acuerdo con las listas oficiales).

