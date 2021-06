"No grillo contra nadie": Omar Cervantes, exvocero de Segob

Omar Cervantes, exvocero de la Secretaría de Gobernación, admitió que la conversación donde menciona que la familia Scherer estaría apoyando el proyecto del candidato priista al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, ocurrió, pero fue sacada de contexto.

En entrevista con La Silla Rota, Cervantes Rodríguez afirma que él "no grilla contra nadie", menos contra la familia del asesor jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, misma que también cuenta con una consultoría política.

"Por supuesto que no. jamás he hecho una llamada a un medio de comunicación para pedir una columna en favor o en contra de nadie. Yo hacía mi trabajo, promoviendo las acciones de la Secretaría de Gobernación, jamás he sido de los que ocupan su tiempo en pedir un favor en contra de nadie, y no lo haré jamás", dijo.

El fin de semana, Mario Maldonado, columnista de El Universal, dio a conocer un audio donde Omar Cervantes comenta que "los Scherer" estarían apoyando el proyecto de Adrián de la Garza. El también consultor político se deslindó del mismo.

Salvador García Soto, en su columna para El Universal, detalló que un supuesto conflicto entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Scherer Ibarra detonó en agosto de 2018, cuando en un primer acercamiento entre el presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no se guardó un lugar para el consejero jurídico.

Cervantes Rodríguez ya presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y otra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); y presentó su renuncia a la secretaria de Gobernación.

"Dañó de tal manera mi reputación, que tuve que renunciar a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque, además, quisieron involucrar a la secretaria en un tema, no solamente absurdo, sino inexistente, de rumores y de trascendidos.

"Mario Maldonado, a quien yo quiero, respeto y aprecio, con quien tengo una buena relación profesional, estoy seguro que a él lo utilizaron y le dijeron ´mira, esto está´, y sin darme derecho de réplica lo publica. Esto era con todo el dolo de dañar mi reputación".

De acuerdo con el ex vocero, la conversación donde se le escucha hablar de "los Scherer", pudo haberse grabado en un restaurante, durante alguna plática con un periodista, con amigos o con familiares, en Nuevo León, a donde viajaba cada fin de semana.

"Claro que existió, pero está sacada de contexto. Puedo casi asegurar –pero eso ya lo determinará la autoridad– que no fue sacada de uno de mis teléfonos celulares, porque, en primer lugar, rara vez utilizo un teléfono celular, justamente por la paranoia de que todo mundo graba y que es bien fácil entrar a los celulares".

A su decir, él se refería a una práctica que se ha dado con regularidad en el proceso electoral de este año: la compra de estructura política, donde llegan a ofrecer dinero a los operadores de campaña de algún candidato, con tal de que lleven su trabajo de campo al apoyo de otro partido.

"Sabemos que desde los líderes manzaneros, hasta los coordinadores de campaña, tienen una responsabilidad muy importante con su candidato, y es muy fácil, de abajo hacia arriba, ir ´comprando´ estructuras, comprando gente.

"Y ponía el ejemplo que me platicaron –yo estaba hablando en tercera persona– de una situación en la que una persona, de un comité de campaña, invitaba a otra persona, de otro comité de campaña, a que filtrara decir que ´los Scherer´ –yo jamás hablé solo del consejero jurídico– estaban apoyando la campaña de Adrián a la recta final y que ´mejor se viniera de este lado´, por que el otro proyecto ya no estaba funcionando".

Omar Cervantes asegura que, antes de presentar su renuncia a Sánchez Cordero, ésta le dijo que se trataba de "una injusticia", pero él decidió afrontar el proceso de demanda que interpuso en solitario, sin poner de por medio la relación institucional de la Segob con Palacio Nacional y con los medios de comunicación.

"Yo estaba hablando de eso, sí lo dije, pero por eso reté a que se sacara el audio completo. Ahora, si esto fue en un restaurante, pues son las prácticas de los 70 y los 80, de colocar artefactos en las mesas, de dar una propina a un mesero para que te haga el favor de estar ahí de ´orejas´ (ahora ya les llaman halcones políticos)".

Se dice amigo, desde hace casi 20 años, de los cuatro candidatos punteros al gobierno de Nuevo León: Clara Luz Flores, Fernando Larrazábal, Adrián de la Garza; incluso tiene una buena relación profesional con Samuel García. "Decir que yo no hablo de política, en mi estado, en un café, con una gente en la que confías que estás hablando en privado, pues sería tanto como decir que nos autocensuramos".