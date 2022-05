"No fue un desliz", AMLO insiste en que su gobierno también cuida a delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este viernes en que su gobierno debe cuidar la vida de todos los mexicanos, lo cual incluye a integrantes de bandas de la delincuencia.

El mandatario mexicano volvió a responder en este sentido luego de que se difundiera un video donde elementos del Ejército mexicano eran perseguidos por presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia, Michoacán, sin enfrascarse en un enfrentamiento para detenerlos.

La Sedena informó que los soldados fueron acorralados por los criminales cuando realizaban un operativo en una zona de narcolaboratorios.

"No fue un desliz, no, fíjense que así pienso y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados pero para que se entienda mejor porque no estoy hablando de (Leonardo) Curzio y (José) Cárdenas, son millones que piensan así", señaló.

En conferencia mañanera desde Nuevo León, López Obrador celebró el actuar de los elementos del Ejército porque no comprometieron su vida ni la de los civiles armados, ya que su política está orientada a evitar el derramamiento de sangre, para avocarse a atender las causas de la violencia.

"Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, es una política distinta, completamente distinta", remarcó el presidente.

"Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del Talión, del que a hierro mata a hierro muere, y el ojo por ojo, lo decía Tolstoi nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos", añadió.





SOLDADOS NO FUERON AGREDIDOS EN NUEVA ITALIA: SEDENA





El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que las Fuerzas Armadas no recibieron ningún tipo de agresión en Nuevo Italia, Michoacán, y por ello no repelieron la persecución de los criminales.

El general Sandoval destacó que las Fuerzas Armadas son respetuosas de los derechos humanos.

"La letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional ha dado, o han aplicado el respeto a los Derechos Humanos y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza", expresó y agregó que este índice de letalidad ha bajado al compararse con los números de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

(Luis Ramos)