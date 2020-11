No frenaré investigación contra EPN: AMLO; pero prefiere consulta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no frenará ninguna investigación que tenga en curso la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que se diera a conocer en medios de comunicación que lo acusaría por traición a la patria y cohecho.

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que aún así está a favor de que la población resuelva en la consulta popular del 2021 si se enjuiciará a expresidentes de México.

"¿Qué las frene? No, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México", indicó.

Aclaró: "yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, ese es un asunto de la Fiscalía. Mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, pues están en libertad de hacerlo", señaló.

Al preguntarle sobre los sobornos que habrían pagado Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray en contra del tabasqueño en 2012, publicado este viernes en El Universal, el presidente López Obrador señaló que el caso de Emilio Lozoya se maneja con independencia y autonomía por parte de la FGR.

"Vamos a esperar a que la Fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables", lanzó.

Reiteró que mantiene su postura de que no haya persecución, venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad.

NO HE PRESENTADO DENUNCIAS CONTRA EXPRESIDENTES: AMLO

El presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno no ha presentado denuncias en contra de expresidentes.

"Por eso va haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto", dijo.

NO COMPRARÉ LEALTADES DE MEDIOS: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que no dará dinero del presupuesto a medios de comunicación para comprar lealtades, como sí sucedí en gobierno pasados.

"Porque antes la prensa, los medios, con honrosas excepciones, se dedicaban nada más a aplaudir, a quemar incienso al presidente, entonces ahora están ejerciendo plenitud de libertad, antes negociaban con la libertad de expresión, era un buen negocio", lanzó.

Recalcó que "eso ya no existe, ya ese modelo se agotó, entonces, pensando que con los ataques a mi gobierno vamos a regresar a como era antes, a entregar miles de millones de pesos de presupuesto para que nos aplaudan, para que nos quemen incienso, no, imagínense cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres, cuánto dinero para atender a la gente más necesitada".

Señaló que prefiere usar ese dinero para el bienestar del pueblo y no para la compra de conciencias entre sus opositores.

"No generalizo, hay quienes hacían y siguen haciendo un periodismo cercano al pueblo, distante al poder, pero eran muy pocos, son muy pocos", agregó.

Ante las declaraciones que dio el escritor Juan Villoro a El Universal, el mandatario mexicano señaló que coincide con él en que en México ya no hay censura.

"Él habla de que no hay censura en México, lo cual es cierto", señaló AMLO.

Sin embargo, dijo que debe responder a los ataques para informar al país, ante lo que calificó como "una gran lanzada" en contra de su gobierno.

(Luis Ramos)