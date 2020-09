No firmé desplegado contra AMLO; busca crispar el ambiente: exsenadora

El viernes pasado al menos 650 intelectuales a través de un desplegado pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar el acoso que ejerce desde Palacio Nacional en contra de la libertad de expresión.

El desplegado firmado por periodistas, escritores, empresarios y líderes de la sociedad civil, aseguran que el mandatario pretende socavar la libertad de expresión.

Puedes leer: ¿Quiénes son los intelectuales que exigen a AMLO respeto a crítica?

En la lista de los firmantes figuraban Gabriel Zaid, Antonio Lazcano, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Julia Tagüeña, Mónica Lavín, Silvia Lemus Fuentes, Enrique Krauze, Alberto Ruy Sánchez, Arturo Ripstein, Javier Sicilia, Sergio López Ayllón, Carmen Boullosa, Sara Sefchovich, Héctor de Mauleón.

Sobre este desplegado la exsenadora y economista, Rosa Albina Garavito Elías, escribió a través de su cuenta de Facebook: "No firmé el desplegado que responde al publicado por la supuesta defensa de la libertad de expresión. Mi responsabilidad como ciudadana que aún sueña con un país plenamente democrático y justo, no me lo permite".

La exsenadora del PRD aseguró que el desplegado sólo contribuye a crispar más el ambiente social y político, en una coyuntura que reclama de manera imperiosa la apertura al diálogo razonado para construir propuestas que saquen al país del atolladero en que se encuentra.

CARTA A AMLO Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2020. Querido Andrés Manuel: No firmé el desplegado que responde... Publicado por Rosa Albina Garavito Elías en Domingo, 20 de septiembre de 2020

Garavito Elías asegura que en sus redes sociales ha criticado el actuar del actual gobierno por su indiferencia por la lucha de las mujeres; por la lucha de las organizaciones ambientalistas; por las cifras de la violencia; por las consecuencias del austericidio presupuestal. Por respeto a mi condición de ciudadana seguiré criticando ese comportamiento tuyo. Pero por respeto a tu figura presidencial, el desplegado del viernes "me pareció atropellado., un desahogo político y golpista".

La catedrática de la UAM agregó en su escrito que conoce a López Obrador, porque luchamos juntos por la democracia en este país y por ello sé que no por ejercer mi derecho a la crítica pensarás que estoy denostando tu figura presidencial.

Albina Garavito también hizo mención a que el mandatario está utilizando inapropiadamente el espacio de las conferencias mañaneras, sobre todo porque un presidente con tu fuerza política, tendría que estar convocando a un gran diálogo nacional en torno a los temas de la agenda nacional.

La exsenadora pidió a López Obrador calme los ánimos entre tus seguidores y tus detractores.

En el desplegado del pasado viernes los firmantes afirmaron que el mandatario mexicano hace uso permanente de un discurso de estigmatización y difamación en contra de sus adversarios, lo que ha llevado a un agravio a la sociedad, baja el nivel del lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante.

Sobre el tema, el presidente López Obrador comentó que ahora te grupo se sienten ofendido, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país", fue la respuesta del mandatario en la mañanera del mismo viernes.

El mandatario mexicano apuntó que con "honrosas excepciones", la mayoría de los firmantes era "pura prensa vendida o alquilada" en sexenios anteriores.





kach