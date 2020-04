No extraño México, pero me preocupa mi mamá: mexicana en Marruecos

La mexicana Andy López Rojas lleva más de 50 días en Marruecos, debido al coronavirus. Llegó a inicios de marzo a Marrakech pero su plan era estar sólo dos semanas, como parte de su viaje por distintas ciudades de Europa en la que aprovechó la cercanía de España con África, para conocer el país cuyo significado es La tierra de Dios.

Su viaje de vuelta a Madrid estaba planeado para el 13 de marzo, pero ese día se cancelaron todos los vuelos rumbo a España. Dos días después el país africano cerró sus fronteras y aunque aún salieron algunos aviones, en realidad eran vuelos de rescate y se le dio prioridad a los ciudadanos europeos, dice en entrevista con La Silla Rota.

Se adaptó a la circunstancia y decidió quedarse en Marruecos y le vio el lado bueno, como el hecho de que es más barato que Europa.

"Ahorita no tengo vuelo para ningún lado", agrega. El pasado 20 de abril se declaró un mes más de aislamiento social, por lo que esperará hasta el 20 de mayo para decidir su próximo destino.

Andy está a gusto en Marruecos, país musulmán donde por tradición año con año por estas fechas celebran el Ramadán. No extraña México, pero sí le preocupa su mamá.

De hecho cuando había posibilidades de salir, los cinco primeros días, hablé con mi familia y con quien tengo contacto profundo es con mi hermana. Me dijo ´te agradezco que te hayas quedado allá porque en realidad quien tienes más posibilidad de contagiar eres tú, has estado viajando. Que bueno que te quedes en un lugar donde hayan tomado medidas a tiempo, sé que estás bien, a nosotros nos genera paz´

"Sin embargo sí veo la situación en que está México y mi mamá por la edad es la que podría estar en mayor riesgo. Eso sí me pesa, extrañar no, pero que mi mamá se pueda llegar a contagiar es lo que me preocupa un poco, lo que hacemos es hablar con ella. Ella es la que más se resiste a no salir, quiere ir a la iglesia, tiene una estética y deseaba seguir abriendo el negocio. Me decía apenas ayer que mis tías le dijeron que la oración que se iba a hacer ya no se va a hacer".

Mi hermana es la me cuenta como está allá, que a mucha gente no le cae bien el veinte, que (el coronavirus) no existe, que está implantado. Sí me preocupa nuestro país, que no creemos todavía

EN LA CIUDAD DEL VIENTO

Ahora Andy está instalada en Essaouira, conocida como la Ciudad del Viento, ubicada frente al mar Atlántico. Luego de la cancelación de su vuelo, salió de Marrakech y se fue ahí, donde llegó a un hostal. Encontró un ambiente estresante porque el personal le pidió no salir, pero después decidieron cerrar y la mandaron a otro hostal, lo que la favoreció porque quedó ubicada cerca del mar.

En el nuevo hostal fue de las últimas en llegar, y ella está sola en una habitación con 9 camas. La razón es que otros turistas prefirieron regresar a sus países y el lugar de hospedaje está casi vacío.

Me da tranquilidad

En su estancia tiene restricciones. La gente puede salir a caminar hasta las 6 de la tarde y debe hacerlo con un permiso en el que muestre que debe ir al trabajo o al súper. Después de las 6pm la gente ya no debe salir, algunos se atrevieron a no seguir las indicaciones, por lo que fueron arrestados.

Aunque ella ha salido a comprar cosas, hay poco que ver con la playa cerrada, los negocios con las cortinas abajo, y lo que ha hecho es iniciar una rutina en el hostal, de hacer ejercicio y más recientemente comenzó a practicar yoga.

Dice que la ciudad no registra ningún caso de la covid y que sabe que llevan en todo el país menos de 500 muertos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta este 27 de abril sumaban 425 muertes y 3 mil 382 casos confirmados.

Atribuye a la disciplina a que haya menos casos que en otros países de Europa que cerraron las fronteras casi al mismo tiempo, como Italia y Francia, que tenían más casos.

Cerraron fronteras desde el principio, el 15 de marzo y luego se pusieran en cuarentena, son medidas inteligentes

También han destinado fondos millonarios para ayudar a la gente para que por el cierre de negocios y giros turísticos, no se quede sin comer.

A ello se suma que desde hace dos semanas el uso de cubrebocas para salir a la calle es obligatorio. Desde que se impuso esta medida, las calles lucen más vacías.

En su caso nunca ha estado fuera del hostal luego de las 6 de la tarde pero pasada esa hora ha escuchado ruidos de personas y una mujer le contó que si la policía ve a personas fuera, las persigue y pueden multarlos e incluso meterlos a la cárcel.

"Los países donde se sobrevive mejor en estos casos es donde no hay democracia", ironiza.

Ella forma parte de un grupo de alrededor de 30 mexicanos repartidos en Marruecos que tampoco han podido salir por la covid. Dice que cuando aún estaba en España y el país ibérico llegó a sus primeros 100 casos de fallecidos, pensó que aún podía viajar, pero luego ya vio que no y lo tomó con filosofía.

UN RAMADÁN RESTRINGIDO

Durante su estancia en Marruecos ha aprendido a respetar sus costumbres y a comprender que no todos piensan de la misma manera.

"No estoy viajando como hubiera querido pero he aprendido de la cultura de Marruecos", asegura.

Lo más reciente es la fiesta del Ramadán que inició el 23 de abril y terminará el 23 de mayo. Se trata de una fiesta que reúne a familias enteras, y en la cual se comparten platillos típicos.

"Es un país musulmán, inició el Ramadán. Normalmente si no hubiera coronavirus sería de 7pm a 5am, es cuando se desplazan más familias, conviven, comen juntas. Este año el gobierno dijo que no, que cualquier desplazamiento está prohibido para evitar el contagio, esa noticia me la mandó la embajada, que nos hace ese tipo de actualizaciones", agrega la joven mexicana.

El personal del consulado de México en Marruecos ha estado al pendiente de los mexicanos varados ahí y que en cada nueva medida anunciada por el gobierno de ese país les avisan, afirma.

Sobre el Ramadán, el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad de los musulmanes y que este fin de semana comenzó, dice que es una época para compartir, en la cual las familias se juntan y cocinan platillos especiales.

"Ayer estuve en casa de un amigo que vive aquí con un ciudadano marroquí. Cocinan para compartir, incluso la vecina nos llevó comida y así es todos los días. Este año no está permitido que se junten las familias, ayer incluso a pesar de la alegría, también se sentía la tristeza en uno de los chicos, se le notaba en su mirada", concluye.

