No existe en EU investigación en contra de Cabeza de Vaca: buffet de abogados

CIUDAD VICTORIA.- El buffet de abogados Canales & Simonson, P.C. aseguró que no existe en los Estados Unidos alguna investigación en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Tony Canales indicó que solicitó información en los Tribunales de Justicia de Texas, las Cortes Federales de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otras agencias investigadoras en los Estados Unidos y no existe ningún procedimiento penal pendiente en contra de García Cabeza de Vaca.

Indica que reviso las denuncias hechas por Alejandro Rojas Diaz Durán, Santiago Nieto Castillo y la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones en contra Francisco García Cabeza de Vaca no se ha encontrado ninguna evidencia que indique la violación de algunas de las leyes de Estados Unidos como se le acusa.

Hace hincapié en que las denuncias de Santiago Nieto y Diaz Duran se basan en información periodística la cual contiene rumores con base en reportes alteras del Departamento de Estado y FinCen.

Comentó que el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la República en el sentido de que había recibido información presuntamente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin incluir el contenido de esta, es un intento por difamar la reputación del Gobernador de Tamaulipas con un propósito político.

En los Estados Unidos, los fiscales federales tienen prohibido discutir las investigaciones en curso - esas denuncias se hacen exclusivamente en el Tribunal de Justicia (Court of Law) solo si hay evidencia para justificar los cargos, apunta.

El despacho Canales & Simonson, P.C. tiene su sede en Corpus Christi, Texas y ha defendido a ciudadanos mexicanos en contra de acusaciones de la PGR en Estados Unidos.

El abogado Tony Canales en un comunicado asegura que su cliente García Cabeza de Vaca no tiene ni cuentas bancarias, ni propiedades en Estados Unidos.

Así reitera que la evidencia mencionada no existe y se probara que la Unidad de Inteligencia Financiera, que representa Santiago Nieto, está haciendo mal uso de información con fines políticos.









CONGRESO ESTATAL ENTREGA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO

El Congreso de Tamaulipas entregó en tiempo y forma la documentación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó para acreditar la representación legal del Presidente de la Mesa Directiva de este Poder para actuar en controversias constitucionales en el marco del proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Lo anterior, informó el congreso local a través de un comunicado, luego de que se promoviera el día 30 de abril del 2021 una controversia constitucional al considerar que existen actos que violentan la soberanía del Estado.

Consideran que al haber cumplido con la documentación requerida, la controversia contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sigue su curso normal en lo que ha derecho proceda.

EL DESAFUERO DEL GOBERNADOR

Este 12 de mayo, el Grupo Parlamentario del PAN solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México saber si existe un proceso judicial en curso en contra del gobernador de Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca, por su parte, negó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México o en Estados Unidos, país en el que afirmó no tener cuentas bancarias y en el que no ha sido informado de alguna investigación en su contra.

"Hemos solicitado acceso a la carpeta de investigación, para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala se recibió de autoridades norteamericanas, con el fin de aclarar cualquier duda que exista al respecto de mi patrimonio, el que reitero, tiene un origen lícito y no he realizado ninguna operación indebida; sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes hechas al agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente", advirtió el mandatario estatal.

Este lunes 11, el gobierno federal informó que autoridades de Estados Unidos enviaron información a México sobre las investigaciones que se llevan a cabo contra el gobernador, sus hermanos Ismael y José Manuel, y su suegro José Ramón Gómez Reséndez. En respuesta, el mandatario estatal solicitó a su defensa acudir a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia de EU.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno estadounidense envió datos sobre diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas.

El 4 de mayo, conviene recordar, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de procedencia donde se informa del desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, por posibles delitos de defraudación fiscal, entre otros, luego de que el 30 de abril pasado la Cámara de Diputados determinara quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca.





(djh)