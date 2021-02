“No excluyo la posibilidad de que alguien haya sacado provecho”

“En ningún vídeo, por lo menos puedo hablar de mí” apuesta Guadalupe Acosta Naranjo, miembro de la comisión política del PRD y secretario técnico de lo que fue el Pacto por México. Lo afirma a La Silla Rota, luego de tuitear en los últimos días lo que considera son las incongruencias de la 4T en el tema Lozoya. “Apuesto cinco a uno, a quien diga cualquier cosa. Pero estoy seguro que sí (habrá videos) de gente que está hoy en la 4T”.

Encerrado en casa -a causa de la pandemia- en su natal Nayarit, Acosta Naranjo habla seis años después de lo que el PRD vivió en el Pacto por México y defiende la postura del anterior partido lopezobradorista ante las críticas de Morena.

Acusan a una serie de actores políticos de haberla respaldado. Ellos han insistido en tratar de involucrar al PRD en esa reforma (la energética) siendo que el PRD votó en contra. En aquel momento Morena no tenía bancada parlamentaria porque lograron su registro hasta 2015 y sus primeros legisladores entraron en septiembre de 2015. La reforma energética se votó en 2013

- Pero sí votaron a favor de las otras reformas ¿cierto?

- En materia energética no fuimos con ellos, todos votamos en contra. Sí es cierto que en otras reformas sí: aprobamos la ley de telecomunicaciones, electoral, la fiscal. Yo era secretario técnico de ese pacto así que me sé muy bien la historia esa.

- ¿Y en esas otras reformas si les tocaron los cañonazos de dinero?, le pregunto.

- No, en lo absoluto ¡Claro que no! Pero por supuesto si eso fuese así, uno de los miembros del pacto por México era Pablo Gómez. Nos sentaban por orden alfabético yo era Acosta y el otro era Gómez. Entonces no, claro que no. La reforma de telecomunicaciones yo la sigo defendiendo; si hoy estamos hablando más barato por teléfono, usted y yo, es producto de esa reforma.

- ¿Entonces no responde por los demás?

- Es muy difícil que uno meta las manos por el conjunto de los compañeros. A mí me tocó anunciar la ruptura del Pacto por México por el tema de la reforma energética: y ese mismo día por la mañana lo anuncie con Carmen Aristegui.

- ¿Y escuchó si estaban repartiendo dinero por votos?

- No, la verdad no. Si lo supiera lo hubiera denunciado en su momento. Acusar al PAN me parece raro, pero por eso uno no puede meter las manos al fuego. El PAN nació para luchar contra la reforma energética de Lázaro Cárdenas en el 39’. No quiero excluir la posibilidad de que alguien haya sacado provecho personal.

“Y si son tan malas ¿Por qué no las quitan?”

A las pruebas me remito, si la reforma energética es tan pervertida y dañina, la 4T ha tenido casi dos años para echarla atrás. Tienen amplias mayorías en cámara de Diputados y Senadores, tienen 17 congresos locales, la pueden revertir. Pero critican y no hacen nada pudiendo hacerlo fácilmente, incluso sin ayuda de ningún partido opositor. Hipócritas

El PRD votó en contra de la Reforma Energética en 2013



MORENA no tenía aún registro.



Exigimos una consulta popular ante la Corte



La ministro que propuso rechazarla fue Olga Sánchez Cordero.



Olga es hoy del gabinete y nosotros "traidores"



Así la doble moral del presidente. — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 25, 2020

Cuando quieran podemos discutir si la reforma fiscal estuvo bien o mal; yo creo que estuvo bien porque no la han echado para atrás. Son esos impuestos que nosotros pusimos los que siguen permitiendo que Andrés Manuel tenga viabilidad financiera. En el caso de la reforma educativa solo echaron para atrás una partecita que es el tema de la evaluación. La reforma electoral es creó el INE y la otra reforma permitió que el Distrito Federal se independizara y tuviera su propia Constitución. Pero si está tan mala ¿Por qué no vuelven entonces a la regencia? Tenga usted la seguridad de que lo hicimos pensando en reformas que trascendieron a México

¿Me imagino que ya tienes preparada la reforma para presentarla y echarla para atrás?



No se te olvide que tienes derecho de iniciativa y que son amplia mayoría en ambas cámaras.



¿O vas a ser cómplice de tan perversa reforma y no la van a cambiar?



Digo, se llama congruencia... https://t.co/2vmh7ZyFLJ — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 25, 2020

“Ni con el pétalo de la 4T”

El perredista conocido por ser parte de la corriente Nueva Izquierda, enlista nombres de lo que considera otra incongruencia. “Es una hipocresía que hoy a quienes están en la 4T no les toquen con el pétalo de una declaración de Lozoya, solamente quien se opone hoy Andrés Manuel, a esos los que están señalando. A los demás, todo el manto de impunidad”.

Y enlista ejemplos que, en su opinión, respaldan su dicho. “Tras la aprobación de la reforma energética como PRD juntamos firmas para una consulta popular, cuatro millones de firmas con base en el artículo 135 de la Constitución que permitía en casos de esta relevancia, llevarlos a consulta popular. El INE revisó y vio que habíamos cumplido con los requisitos mínimos. La Corte nos rechazó por 9 votos a uno ¿Quién fue la ministra ponente? ¿Quién hizo la propuesta de rechazar la consulta popular en materia energética? Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación”.





Si de verdad son traidores todos los que aprobaron la reforma energética, podrían preguntarle a ella y al actual presidente de la corte, Arturo Zaldívar, que también votó en contra de la consulta popular. Hay que reconocerlo que el único que votó en contra fue José Ramón Cossío, él fue el voto disidente

“Ahora, el partido Verde: todos los diputados y senadores votaron a favor de la reforma energética. Su actual coordinador, Arturo Escobar era el mismo coordinador de los diputados en 2013; él subió a tribuna y defendió las energías fósiles que no tenían nada que ver nada con el perfil ecologista. En el senado también se votó a favor y el Niño Verde era el coordinador. Hoy son miembros y aliados legislativos de la 4T; han firmado una carta de intención de seguir juntos en las elecciones de 2021. Si de verdad los que votaron por la reforma energética recibieron sobornos y fueron comprados, entonces seguramente le habrá tocado una buena parte de estos embute a los miembros del partido Verde que ahora caminan del brazo de Morena en tareas legislativas y electorales”.

El Partido Verde voto la Reforma Energética.



El Partido Verde ahora es aliado parlamentario y electoral de morena.



El Partido Verde no es tocado ni con el pétalo de una declaración de Lozoya ni de López Obrador.



Ando de curioso, buscando la congruencia justiciera de la 4T. ?? — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 25, 2020

“No conozco a Lozoya personalmente”

En su vida lo ha visto, asegura. “Dudo mucho que algún clon mío vaya a salir en algún lado. Yo nada más estoy con las palomitas, esperando que nos hagan el espectáculo completo, quisiera ver efectivamente, si deveras Lozoya trae lo que trae. Espero que me digan cuándo es la orden de aprehensión contra Enrique Peña Nieto o si va a salir exonerado; porque cuando se es testigo protegido sólo puede tener ese estatus, si delata delitos superiores a los de él. No inferiores. Esa es una característica de nuestra ley”.

Así que el señor (Lozoya) tendría que darnos los materiales para poder denunciar Enrique Peña Nieto y quiero ver Andrés Manuel actuando contra quién fue su aliado electoral porque todos sabemos que hay un pacto de impunidad de Andrés Manuel hacia Peña Nieto; y andan buscando chivos expiatorios que le sirvan para un proceso electoral muy difícil para ellos, por los resultados que han tenido en el ataque a la pandemia, la economía y la inseguridad

- ¿Y esperan que todos estos detalles apuntalen al PRD rumbo al 2021?

- Nosotros esperamos que la gente tenga memoria para ver quién ha actuado, porque nosotros hemos tenido una actuación de congruencia. Y estoy listo para cualquier discusión pública con quién ellos digan porque estamos limpios.

(María José Pardo)