“No estoy satisfecho”, AMLO pide cambios a Ley de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al Senado reincorporar a la Ley de la Guardia Nacional el artículo transitorio que permitiría la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación y formación de elementos, al tiempo que avalaba su participación en asuntos de seguridad pública.

Estamos hablando de una Guardia Nacional porque no queremos sólo cambiar el nombre, no estoy satisfecho, ¡no estoy satisfecho! A mí me gusta llamar todo por su nombre y no estoy satisfecho”, lanzó López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano indicó que con lo aprobado en la Cámara de Diputados todo “va a quedar igual”.

Destacó que pedirá a los senadores que se reincorpore el artículo transitorio eliminado, “entre otras cosas”.

“Va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal que ya sabemos que no funcionó”, afirmó.

La Guardia Nacional fue creada luego de la aprobación en lo general y particular de reformas a 13 artículos constitucionales, con 362 votos a favor, entre ellos 42 del PRI y siete del PRD.

Esta nueva corporación quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque con una Junta de Jefes de Estado Mayor conformada por integrantes de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina subordinada al mando civil de la corporación.

Al respecto, la diputada Martha Tagle apuntó que sería “una locura” regresar dicho transitorio, ya que este artículo representa la Ley de Seguridad Interior en un párrafo.





Es este el transitorio que @lopezobrador_ reclama se quitó del dictamen de #GuardiaNacional y pide a senadores se reincorpore... este artículo representa la #LeydeSeguridadInterior en un párrafo. Es una locura, para acabar pronto pic.twitter.com/z2sh6tB7Ce — Martha Tagle (@MarthaTagle) 17 de enero de 2019

Enrique Ochoa, diputado federal por el PRI, calificó de positivo el esfuerzo de dialogo y de unión política, precisamente para conformar una institución que le sirva a los mexicanos, que mejore las condiciones de seguridad y de tranquilidad para que las familias puedan disfrutar de sus libertades, para que las familias puedan salir seguras en el país, y para que México pueda seguir avanzando con firmeza.

“Un elemento fundamental, es que el mando sea civil, que la nueva institución de seguridad se conforme de mujeres y de hombres que tengan la capacitación para respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo, llevar acabo todas sus facultades de seguridad dentro de un amplio sentido de libertad dentro de nuestro México”.













lrc