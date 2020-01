“No esperamos a Yeidckol en el Congreso, pero lo ideal sería que asistiera”

Morena celebrará su Consejo Nacional Extraordinario este domingo. Y Bertha Luján, presidenta del CEN del partido, explica así si esperarían o no, la llegada de la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky: “No esperamos que haya presencia por parte de ellos en el Congreso, lo ideal sería que ella estuviera. Pero si ella no está, tenemos a siete compañeros que forman parte del CEN y avalan la convocatoria”.

Quizá no llegue; en conferencia de prensa este jueves Polevnsky calificó de “innecesario” e “ilegal” el Congreso convocado ayer por Luján. La convocatoria, que se realizaría en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, espera la llegada de, más al menos, mil 300 morenistas que durante una sesión que se perfila larga, podrían votar si avalan o no, la salida de Yeidckol de la presidencia del partido.

- ¿Qué tipo de congreso esperan? ¿Habrá sillazos como se ha registrado?

- Pensamos que va a estar tranquilo, la mayoría de la gente que asistirá está interesada en que Morena retome su rumbo democrático, estatutario, que haya institucionalidad. Y esa gente es la que va a defender el Congreso, en caso de que llegara alguno o algunos provocadores, es la misma gente la que pondrá orden. La experiencia nos habla de que las reuniones así tan amplías, se blindan con la propia gente.

El tribunal electoral anuló el proceso que el partido celebró el 30 de noviembre argumentando falta de quórum, lo que a su vez invalida las decisiones ahí tomadas.

- Esto no afecta la convocatoria al Congreso porque tiene fundamento en el artículo 34 del estatuto, puede convocar el CEN, la mayoría de los consejeros nacionales y por lo menos una tercera parte de los consejeros estatales de Morena. En este caso, convocó la mayoría de los consejeros nacionales y 18 consejos estatales, que equivale a una tercera parte. Eso es lo que avala esta convocatoria. Vamos bien, hay buen ánimo, hay una respuesta positiva en casi todo el país, tendemos quorum y daremos dirección a lo que Morena tiene que hacer a los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo este año, y las elecciones intermedias del 2021.

- ¿Confían en que el tribunal electoral no tire, en las próximas semanas, las decisiones que pudieran tomarse este domingo?

- Ojalá y no, estamos cuidando todos los detalles para no dar pie a una sentencia que eche abajo un esfuerzo tan grande como es este. Tenemos que pensar en positivo; si pensamos negativo, que el tribunal actuará así, pues nos inmovilizamos y hacemos nada.

Luján refiere que el domingo estarían presentes siete de 16 de los integrantes del CEN; dos, dijo, “están como en veremos, impugnadas, no importa que sea mayoría o no mayoría, hay una representación del CEN Nacional y con eso se cubren los requisitos del Congreso”, señaló.

- ¿Se planteará la salida de Yeidckol? ¿Podrías ser tú, el lunes, la nueva presidenta de Morena?

- Se van a plantear en el Congreso distintas posibilidades. Una, es que el Congreso diga sigan los que están; como pueden decir que sí, pueden decir que no. Lo que está planteando la presidenta en funciones es que haya una prórroga que le da a ella la posibilidad de seguir en el cargo, y esto es precisamente parte de lo que va a discutir el Congreso, y las decisiones del Congreso están por encima de una opinión. Otra, es que se nombre a las carteras vacantes que hay en el CEN. Hacemos un llamado a todos los morenistas para que asistan y haya quorum, para que sean válidas sus decisiones.

- ¿Consultaron esto con el presidente López Obrador?

- No, no no. Él pidió licencia en el congreso de 2018 para retirarse a gobernar. Desde ese momento entendimos que él estaba transitoriamente fuera, así que él no tiene ni tendrá en esta etapa ninguna intervención.

- ¿Cuentan para el domingo con el apoyo de Mario Delgado?

- Pues eso lo debe decir él, está convocado. Yo creo que sí asistirá porque él ha declarado que esta con la institucionalidad y este Congreso es legal, legítimo. Yo creo que él debiera estar ahí.

AJ