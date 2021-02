“No esperaban a una senadora vestida así” y que “lucha como niña": Delgadillo

El personal de seguridad impidió su entrada al pleno de la Cámara alta. Era día de sesión parlamentaria y ella iba vestida con playera, pantalón de mezclilla, botas y arete de pluma.

-Tome las fotografías que necesite y váyase para atrás, le dijo el hombre de traje que vigila la entrada al pleno.

-No, perdón, es que yo trabajo aquí, respondió ella con una sonrisa.

Un tercer elemento de seguridad intervino y advirtió,

-Déjala pasar, es senadora.

“Y bueno, finalmente pude pasar”, cuenta Verónica Delgadillo la LSR, la senadora jalisciense de 37 años que es además la cara joven de la bancada de Movimiento Ciudadano.

“Soy parte de la Mesa Directiva en el cargo de secretaria. Las primeras reuniones a las que acudí, también el personal de seguridad y resguardo me obstruyó el paso. ‘¿Viene a entregar oficios? Entréguelos allá’, me dijeron. Y yo les respondí, ‘No, es que voy a mi reunión con Mesa Directiva’. Era natural, no esperaban a una senadora vestida así”.

Su oficina huele a variedad de flores; sobre un escritorio están colocadas varias de sus playeras favoritas. Todas son o color negro, o blanco; y cada una tiene una leyenda, una causa: “Sin abejas no hay vida”, “Ni una menos”, “No más peleas de perros”, “Paremos nuestra extinción” y la más popular de todas “Lucha como niña”.

“Utilizar estas playeras es una declaración, un discurso, porque aprovecho este espacio para que mis luchas sean visibilizadas ¡Qué mejor que una playera en tribuna, en la Mesa Directiva! En cada lugar a donde voy las llevo, por ser una causa, una lucha muy específica”. Detrás de cada prenda, dice, hay una iniciativa de ley elaborada junto a sociedad civil y organizaciones. “Usarlas me permite, además, seguir siendo la persona por la que la gente votó, porque Verónica Delgadillo es una mujer que lucha como niña”, asegura.

DE SAN LÁZARO A REFORMA 135

Antes de ser senadora fue diputada federal. Si bien vistió ropa formal cuando tomó protesta en ambos cargos legislativos, en San Lázaro decidió intercalar ambos atuendos: los martes, traje o vestido; y los jueves, mezclilla, botas, arete de pluma y playera con causa que los mismo podía decir “3de3”, “SeguridadSinGuerra” o bien, “ExpresidentesSinPension”.

“Varios diputados al verme, como parte de la Mesa Directiva, me calificaron de irreverente por el hecho de vestirme así. Incluso me llegaron a decir que no respetaba la institución; y yo les respondía ¡Claro que tengo respeto por esta institución! Pero el respeto no se muestra en la forma de vestir, sino de actuar y con la claridad para posicionar la agenda de los ciudadanos y de quienes votaron por mí”.

A su llegada al Senado, en Reforma 135, fue que decidió -definitivamente- vestir así todos sus días laborales. “Me gusta, me divierte, es cómodo. Es un elemento de mi personalidad; la gente me dio su confianza conociéndome así y así seguiré porque es mi manera de demostrar que no todos los políticos somos iguales y que un cargo no me hace perder esencia”.

No obstante, a quince meses de ser legisladora, hay quien no la conoce y le pide abandonar el pleno. Y eso, lejos de molestarle, le causa gracia. “Todavía hace poco me estaban corriendo porque no parecía senadora, hace quince días no me dejaban pasar a votar y yo les insistía ¡Por favor, déjeme pasar a votar!”.

Delgadillo recuerda que cuando realizó campaña política por Jalisco, lo hizo durante ocho meses y medio con este mismo atuendo. De hecho, cuando su plática se enfoca sobre esos días, el tiempo se le va entre una anécdota y otra: de los pueblos que recorrió entre jaliscienses machos que no daban crédito al verla vestida así, hablándoles de su proyecto político y pidiéndoles su voto.

Por eso sonríe cuando describe que esos machos bigotones, después de conocerla un rato, terminaban por darle palmaditas en la espalda al darse cuenta que su imagen no era la del típico político que obsequia souvenirs para ganar seguidores. “No ha faltado quien busque patrocinar mis playeras para regalarlas, pero yo he pedido que no se regale nada en mítines ni reuniones, porque no me gusta comprar el voto. Lo más que acepté fueron algunas playeras y paliacates para perros en una marcha canina que organizamos periódicamente”, específica.

PLAYERAS CONTAGIOSAS

Según sus cálculos, cuenta con un promedio de 40 a 50 playeras con causa, aunque las más conocidas con tres o cuatro por las temáticas sociales o ambientales. Todas, describe, resultado de un trabajo en equipo al que ella denomina “inteligencia colectiva”.

Su favorita es la de “Lucha como niña”. “Es la más noble porque defiende lo más noble que hay: las mujeres, al reivindicar su lucha social, que no se nos violente, que con el lenguaje se nos reivindique porque el lenguaje también es un instrumento para perpetuar la violencia… Y con eso ¿Qué tal si este lema se convierte en una razón de orgullo para hombres también?”, cuestiona.

Al menos, ha podido medir el alcance de algunas de sus propuestas entre sus compañeros de recinto. “Hay quien me ha pedido esta playera en específico. Me dicen ¡Están bien padres! ¡A mis hijas les encantaría tener una igual! De ahí que senadoras y senadores se sumaran a una iniciativa que presentamos contra el matrimonio infantil. Presentamos la campaña y ahí estuvieron”.

-¿Qué reacciones ha causado tu estilo de vestir entre tus compañeros legisladores?

-Un ex senador de Morena, hoy super delegado, me dijo tú me inspiras muchísimo por eso ya no uso corbata, porque eres muy auténtica con lo que comunicas. Recuerdo incluso que al principio Olga Sánchez Cordero me dijo ‘te vistes como mis nietas’, porque en aquellos días además de la playera traía los pantalones rotos. Jorge Carlos Ramírez Marín, en San Lázaro, me decía que no tenía respeto por el recinto; y cuando nos re encontramos acá de plano me dijo ¡Eres bien auténtica!

-¿Cómo manejas la situación en casos demasiado formales?

-Por ejemplo, el día de la entrega de la medalla Belisario Domínguez llevé puesta la playera de “Lucha como niña” y lo único que hice por la formalidad del acto, fue cerrar la chamarra de piel que llevaba encima porque, además, ese día hacía frío. Pero me agrada ver que hay quienes utilizan también la playera como un medio de expresión o protesta política. Significa que no soy la única.

CAUSAS

La legisladora explica playera por playera:

Sin abejas no hay vida. Una causa que abandera desde hace cuatro años. El origen fue una iniciativa que propuso prohibir los plaguicidas altamente tóxicos para defender a las abejas.

México libre de plásticos. Otra iniciativa que propone prohibir en el país plásticos de un solo uso.

Ni una menos. Una causa que se adhiere a otras más antiguas con el fin de evitar violencia y asesinatos contra la mujer.

No más peleas de perros. En colaboración con Clemente Castañeda y el respaldo de Human Society, se logra convertir esta actividad en delito y llevarla a prisión. No obstante, falta aún la creación de protocolos para abundar en el tema de manera más amplia.

Paremos nuestra extinción. Esta propuesta resume una serie de iniciativas presentadas para combatir el cambio climático: promover la movilidad no motorizada, prohibir el fracking y reconocer los derechos de la naturaleza.

Paradójicamente, dice, la mayor parte de estas causas no han sido aprobadas en dictámenes o bien, se encuentran congeladas. Pero eso, dice, no le afecta. “Soy oposición desde hace siete años, ya aprendí que una batalla no la ganas cuando te aprueban una iniciativa. También se gana cuando logras poner el tema en un debate público temas de los que nadie quiere hablar. Para mí una playera es un espacio para reivindicar luchas y causas; y siempre, lo que yo necesite reivindicar en este espacio, lo voy a poner. Al final, todo es político en esta vida”.

djh