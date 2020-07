"No escondemos datos", revira López-Gatell sobre 18 mil muertes más

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que no oculta la información sobre las muertes por covid-19 en el país y que se están analizando los casos registrados, en respuesta a la nota que publicó ayer La Silla Rota.

La Silla Rota dio a conocer ayer un informe de la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad y el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en el cual se muestra la discrepancia sobre la cifra de muertes que se han contabilizado a través de las actas de defunción y los datos que tiene la Secretaría de Salud.

En el informe se muestra que del 19 de marzo al 19 de junio, la Base Nacional del Registro Civil tiene registradas 38 mil 815 defunciones por covid-19, mientras que en la conferencia de esa tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que los decesos eran 20 mil 394. Al corte del 2 de julio suman 29 mil 189 muertes.

Se están analizando las actas de defunción: López-Gatell

Este jueves, López-Gatell Ramírez dijo que no se está escondiendo esa información y que en cuando se tengan los datos necesarios se darán a conocer, ya que se está analizando caso por caso para determinar la causa de muerte.

"Este fenómeno está ocurriendo en todo el país, en el grupo nacional participa el Registro Nacional de Población, hoy salió otra nota donde dice ´López-Gatell oculta...´, no, no oculto, es esto a lo que me referí el martes y en otras instancias. Participa el Inegi, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud pública, además de la Secretaría de Salud", expresó en respuesta a la nota que publicó este medio.

"Esta es la realidad sobre lo que tenemos, si es o no noticia, parece que todavía algunos periódicos lo toman como una noticia, pero no nos quedemos con la simpleza de que la noticia sea ocultan, no ocultamos, eso lo hemos dicho y en cuanto tengamos esa información, la presentaremos y explicaremos con mayor detalle", señaló.

El subsecretario indicó que no es posible documentar todas y cada una de las muertes, ya que incluso hay personas que fallecen en el transporte o en su casa. A esas personas no se les puede hacer una prueba de diagnóstico y por eso se debe determinar su causa de muerte de otra manera.

"Iniciamos ya un proceso desde ya hace semanas para identificar a través de medios indirectos, concretamente las actas de defunción, que a su vez proceden de los certificados de defunción, todas aquellas personas que tienen alguna causa de muerte que sugiera pudiera ser covid, probable covid, covid a secas, caso covid, neumonía, neumonía atípica".

Van 38 mil muertes por covid-19

Esto quiere decir que la cifra real de muertes por coronavirus es casi el doble de la que se ha dado a conocer cada tarde en las conferencias, como ya lo había señalado este medio y al menos tres diarios internacionales.

De acuerdo con el documento, de las 38 mil 815 defunciones por covid registradas, en el acta de defunción de 2 mil 890 sí se especifica que se comprobó que la persona murió por el virus Sars-CoV2, en 10 mil 991 se indica que la causa del deceso fue covid, pero sin especificar si fue confirmado, mientras que en 24 mil 934 actas se señalan que fue posible covid-19.

Del 19 de marzo al 18 de mayo el Registro Civil tenía 14 mil 209 actas de defunción en las que la causa de muerte era coronavirus, para el 31 de mayo aumentaron a 24 mil 308, hasta el 12 de junio ya eran 33 mil 538 y al 19 de junio ya ascendían a 38 mil 815.

Con el número de muertes que hay en las actas de defunción, México ya rebasó la última estimación que hizo López-Gatell, quien dijo que podría haber entre 30 mil y 35 mil decesos por el virus Sars-CoV2, aunque señaló que en el peor de los casos podría haber hasta 60 mil.

Muertes ascienden a 43 mil 790 contando neumonías

En el mismo documento también se analizaron las muertes por coronavirus y las que se registraron como neumonías, las cuales ascienden en total a 43 mil 790, es decir. 2.1 veces más que las que tiene reportadas la Secretaría de Salud.

En este caso, los decesos por neumonías atípicas que se han reportado suman 4 mil 578, mientras que los que ocurrieron por neumonías virales son 397, también en el periodo del 19 de marzo al 19 de junio.

La Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades con más defunciones por neumonía atípica, con mil 183 y mil 81, respectivamente. También son en las que se han registrado más muertes por neumonías virales, con 14 mil 365 y 11 mil 009.