“No es oportuno invertir en México, hay cosas desalentadoras”: Landau

Espero que no lo desperdicien, porque para mí sería una tragedia histórica de perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más, pues algunas de las acciones que ha realizado el gobierno federal en los últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego, y esperemos que podamos llegar a acuerdos y entendimientos en buena voluntad y resolver esto