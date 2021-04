No es momento de ajustar libros de texto; urge sí revisar impacto de pandemia

La Secretaría de Educación Pública tendría que dar atención urgente al rezago educativo que desató la pandemia de covid-19 y no al rediseño de los libros de texto gratuitos, señalaron especialistas, quienes hicieron un llamado a frenar este proceso y considerar un tiempo prudente para modificarlos.

Al participar en la Mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota, los expertos destacaron que el rediseño de estos libros se está haciendo de manera desaseada, con poco tiempo y sin la participación de especialistas.

Asimismo, enfatizaron que el rediseño no es oportuno, ya que en este momento la SEP, que encabeza Delfina Gómez, tendría que considerar como temas prioritarios el rezago educativo y la deserción escolar causados por la pandemia de covid-19.

Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que "la convocatoria que se presentó para la modificación de los libros de texto refleja el gran desorden que hay en la autoridad, en la SEP, como si fuera prioritaria esa acción antes de ver otras necesidades urgentes".

Alma Maldonado Maldonado, experta en temas educativos e investigadora del Cinvestav, resaltó también que "la pandemia nos va a dejar una crisis educativa sin precedente, no estamos pensando en resolver los temas urgentes y nos estamos metiendo en el tema del rediseño de los libros de texto".

Mientras que Esther López Portillo, especialista en la elaboración de libros de texto y autora, enfatizó que "Lo importante ahorita no es modificar los libros de texto, sino ver el rezago escolar de dos años, el abandono escolar y cómo apoyar el regreso a clases".

Ante esta situación, los especialistas expresaron que es necesario frenar este proceso de rediseño para hacerlo correctamente, partiendo de los resultados de la revisión de los planes de estudio, no de una visión ideológica.

Asimismo, indicaron que si no se frena, por lo menos se tendría que dar más tiempo para hacerlo, porque de lo contrario se pone en riesgo la calidad y el aprendizaje de los menores.

VEN RIESGO DE ADOCTRINAMIENTO EN LOS NUEVOS LIBROS

Al ser cuestionados sobre si habrá adoctrinamiento de la Cuarta Transformación en los nuevos libros, los especialistas alertaron que podría ser, al considerar lo que ha dicho el presidente López Obrador acerca de que los niños no pueden seguir estudiando con libros neoliberales.

López Portillo indicó que esto es preocupante porque los libros de texto no deberían tener ese sesgo ideológico ni decir a los menores si algo es bueno o malo, sino que deben darles las herramientas para permitirles que forjen su propia postura.

"Todos estos matices que están haciendo, estos señalamientos son preocupantes. A mí sobre todo me alarma el hecho que mencionan sobre quién está al frente de este proceso. No me parece que Marx Arriaga haya demostrado que tiene algún conocimiento, de hecho al contrario. Entonces todo puede pasar en el proceso, qué puede pasar, que terminan siendo herramientas ideológicas, cuando no deberían estar en ese terreno", manifestó Maldonado Maldonado.

La investigadora del Cinvestav cuestionó también en dónde está la titular de la SEP, Delfina Gómez, quien asumió el cargo en febrero pasado, pero no se ha manifestado hasta ahora sobre este ni sobre otros temas educativos que deben ser prioridad.