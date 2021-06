"No es asunto grave", minimiza AMLO muerte por covid de personas ya vacunadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este miércoles la muerte por covid-19 de mexicanos que ya habían recibido las dos dosis de la vacuna.

"No es un asunto grave esto que me están planteando, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente", señaló López Obrador al ser cuestionado sobre seis personas que murieron por el virus en Sonora, a pesar de ya tener su esquema completo de vacunación contra el nuevo coronavirus.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sigue la evaluación caso por caso y aunque se presenta un repunte de casos, aún no es una situación de alarma.

"No se refleja todavía en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida (...) o que tenga relación, eso no", aseguró el mandatario mexicano.

HARÁ CONFERENCIA PARA ACLARAR "FAKE NEWS"

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno seguirá informando sobre la pandemia para evitar la propagación de noticias falsas.

Señaló que invitará a un experto a su conferencia para aclarar "las mentiras de la semana".

"Vamos a estar dando a conocer aquí todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, ni vernos, entonces por eso, también los manipulan", lanzó.

(Luis Ramos)