No descarta Hacienda estímulos fiscales si escenario de covid empeora

Ante los riesgos advertidos por parte de la iniciativa privada (IP) sobre el plan de reactivación económica anunciado por Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la crisis por la pandemia de covid-19 -como el quiebre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como el desempleo que de ello derivaría- el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, no descartó la opción de implementar estímulos fiscales a las personas morales en caso de que empeoren las consecuencias financieras del coronavirus.

"Si las condiciones cambian, los apoyos tendrán que ser distintos", reconoció el funcionario en entrevista para el programa Despierta, de Televisa.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Así, en referencia al plan alterno de apoyo a las mipymes anunciado por el Consejo Coordinador Empresarial, Herrera dijo que algunos de los elementos de ese plan podrían estar contemplados por las autoridades federales para alguna u otra fase de la crisis económica "si es que fuera necesario".

"Lo que nosotros tenemos que hacer y esa ha sido la postura de Hacienda es estar dando seguimiento sectorialmente y tener listas una serie de medidas para cada uno de estos eventos (impactos en distintos sectores de la economía). Pero no nos queremos adelantar, el Presidente tiene una idea muy clara y nosotros estamos proveyéndolo a él de los instrumentos para lo que quiera implementar en este escenario, pero lo que el auditorio puede tener la certeza es que si el escenario se deteriora vamos a tener listas algunas otras medidas", precisó.

En cuanto al plan de del gobierno federal, consideró que "es un paso muy importante de inicio (para la reactivación económica), pero hay cosas que todavía no sabemos, hoy no sabemos, hoy lo que tenemos en la idea de que la economía se va a poder abrir después del 30 de abril, pero lo que hemos visto cuando observamos lo que pasó en otros países es que esas fechas a veces se han tenido que ir corriendo".

En relación a la planeación hecha por la dependencia que dirige, el funcionario aseguró que se basa en las proyecciones del paso de la pandemia en México hechas por la secretaría de Salud.

FAMILIAS QUE NO PUEDEN QUEDARSE EN CASA

Respecto a las personas a quienes les resulta difícil cumplir con la medida del confinamiento domiciliario puesto que viven al día y gente, como sus hijos, dependen de las ganancias diarias que puedan generar, Arturo Herrera aseveró que se han empezado a tomar una serie de acciones para tratar de aliviar dicha situación.

"Una de ellas que fue poco conocida, pero está teniendo un impacto impresionante, y además fue muy poderosa dado lo simple de la medida, fue cambiar las reglas contables que aplican a los bancos, de tal forma que les permita reestructurar los créditos que tienen con todas las personas, las personas morales, las personas físicas" para permitirles no pagar intereses del principal por los próximos tres meses, expuso.

Y agregó que ello no se ha contabilizado para el banco como un quebranto, lo que, en caso de haberse hecho se hubiera tenido que disminuir el crédito del banco "en el momento en que las familias lo necesitan más".

"Los bancos no aceptaron de muy buena forma, ayer hablaba yo con un director general de uno de esos bancos, nada más en lo que él me alcanzó a decir, hay cientos de miles de créditos que ya se están reestructurando", acotó.

Por otro lado, afirmó que en el sector informal si tiene acceso a cualquier tipo de crédito.

SECTOR INFORMAL

Al respecto, apuntó que además de adelantar el equivalente a 40 mil millones de pesos en pagos asociados a los programas sociales, "que casi de manera natural van a la base de la pirámide del ingreso, es donde está la mayor parte del sector informal", Hacienda afina detalles para otorgar alrededor de 25 mil millones de pesos en créditos, de los cuales, 12 mil 500 van a ir a este sector laboral.

"Son créditos para las empresas, entonces estos son para las micro y pequeñas empresas, que son donde van a caer la mayor parte de las actividades económicas del sector informal. Y podría ser que algún señor que tenga 70 años tenga, no sé, un pequeño taller el mismo tiempo reciba un apoyo a través del programa de adultos mayores".

En este sentido, refirió que los apoyos irían destinados a establecimientos como estéticas, pequeños talleres, misceláneas, pequeños restaurantes, entre otros. "Hacia ellos va, es donde va a ser dirigido, estamos logrando un acuerdo con tres bancos, de tal forma que lo podamos dispersar de manera muy ágil. Yo creo que en no más de una semana tendremos todos los datos de cómo va a ser el mecanismo de otorgamiento de los créditos", dijo.

Y añadió que los créditos van a ser otorgados a tasas de 6.5% con tres meses de un periodo de gracia.

Con ello, se busca apoyar a un millón de mipymes.

MEGAPROYECTOS DE AMLO

En cuanto a la continuación en las obras de construcción en proyectos primordiales para el gobierno de López Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas, Herrera señaló que "la posición específica que tenía la Secretaría de Hacienda, sin ser un experto en esto (en temas de salud), es que en la medida de lo posible teníamos que mantener abierto el sector de la construcción".

"Y hay cosas tan obvias, por ejemplo si uno habla con el secretario de Comunicaciones y Transportes, lo que dice es que tenemos que seguir invirtiendo y de manera muy rápida en el mantenimiento porque en un momento de crisis sanitaria, lo que tenemos que garantizar es que las vías de comunicación estén abiertas".

"Pero hay también una segunda razón además de estas que yo he señalado y es que los trabajadores de la construcción viven el día, no tiene generalmente ahorros", agregó.

INYECCIONES A PEMEX

En materia de las inversiones que se han hecho a Petróleos Mexicanos derivadas de la caída en los precios del petróleo, a su vez fundamentada por la guerra en el mercado entre Rusia y Arabia Saudí y acentuada por la crisis global por la pandemia, Herrera consideró que no es "meterle dinero bueno al malo" ya que "se debe de invertir en los proyectos que tienen la capacidad de absorber esto (el impacto económico) de manera más rápida, que son los que están caminando.

"Si a mí me plantearan a nivel teórico, y no voy a entrar a detalle, que hay dos proyectos, un proyecto de inversión B, que es buenísimo; pero está todavía en la etapa de diseño; y un proyecto de inversión A, que es bueno, a lo mejor no es tan bueno como éste, pero ya esté trabajando, en circunstancias como ésta, a donde hay que meter el dinero, y nada más en circunstancias como ésta, es en ésta, es en la que tiene capacidad de crear empleos de manera inmediata para tratar de reconstruir lo que se vaya a perder durante la crisis", expuso.



(diego joaquín)