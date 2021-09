No dejaremos a la deriva la deuda de Pemex, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará a la deriva a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que el gobierno no se desentenderá de la deuda de la empresa mexicana.

En conferencia mañanera, López Obrador comentó que ya se inició un proceso de reestructuración de deuda de la petrolera, que luego de la reforma energética pasó a ser una empresa productiva del Estado.

El mandatario mexicano comentó que el préstamo que recibieron de 12 mil 500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría destinado al pago de deuda.

"Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la nación, de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo, es decir, claro que es de la nación pero no se concebía de esa forma", explicó.

"Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda, entonces no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga allá Pemex a ver cómo le va", lanzó.

"Esto va a ayudar mucho porque las tasas de interés que se cobran a Pemex están arriba que las que paga el gobierno por la deuda soberana, no puede ser", indicó.

PRONOSTICA AMLO CRECIMIENTO DE 5% ANUAL HASTA 2024

El presidente López Obrador pronosticó este lunes que el país crecerá más de un 6% este año y va a crecer en promedio 5% hasta 2024, permitiendo al país salir de la crisis que produjo la pandemia.

"Todos los pronósticos mencionan que vamos a crecer alrededor del 6% y yo estoy pensando que hasta el 2024 vamos a crecer en promedio 5% anual, de modo que vamos a tener crecimiento económico", indicó el mandatario.

López Obrador basó su optimismo, en primer lugar, en las oportunidades que brinda el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con poco más de un año en vigor.

Señaló que México es de los pocos países en el mundo donde se puede invertir para producir bienes y se tiene garantizado el mercado más importante del mundo, en referencia a Estados Unidos.

Afirmó que esto provoca que crezca la inversión extranjera en México y la creación de empleos para el sector de la exportación.

El mandatario aseguró que su gobierno mantendrá la promoción de las inversiones extranjeras y privadas y destacó que México "es de los pocos países del mundo en donde se puede invertir bienes".

"Hay mucho futuro para las inversiones", manifestó, y dijo que está creciendo la inversión extranjera y el número de empresas que se están instalando para la producción.

"Vamos a seguir promoviendo el desarrollo, va a venir inversión extranjera y va a haber inversión privada nacional", reiteró, y afirmó que con ello se van a crear más empleos y se está buscando que haya un desarrollo horizontal.

Asimismo, dijo que el turismo es otra área de oportunidad para el crecimiento económico del país.

Destacó que el turismo se reactiva debido a los recursos naturales con que cuenta el país. "Cancún ya está como antes de la pandemia y va hacia adelante, lo mismo otros sitios turísticos", dijo.

Además, consideró que el campo se mantuvo en pie pese a la pandemia por covid-19, ya que creció 2% el año pasado y sigue creciendo.

La economía mexicana se contrajo 8.2% en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, según datos del Inegi.

Para este 2021, tanto el gobierno mexicano como analistas privados coinciden en que el país crecerá al menos un 6%.

El producto interior bruto (PIB) de México se contrajo 0.1% en 2019 por la caída de la actividad industrial, lo que supuso un sustancial descenso frente al crecimiento de 2.1% del año anterior.