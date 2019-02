No debe descartarse una nueva Constitución Política: AMLO

REDACCIÓN 05/02/2019 02:05 p.m.

QUERÉTARO, Querétaro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la necesidad de establecer una auténtica democracia, así como terminar con la corrupción en México impulsando reformas a la Constitución, y no descartó contar con una nueva en el futuro.

Al encabezar la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, señaló que "buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución; pensamos que no hay condiciones para eso porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución que consideramos tienen la misma importancia".

Acompañado por integrantes de su gabinete, abundó que "una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, cuando entreguemos la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución?, porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas reformas".

En este sentido, el Ejecutivo federal manifestó que la Carta Magna "está muy parchada, muy remendada, últimamente también se afectó mucho no sólo la letra, sino la esencia, su espíritu".

Destacó que en su administración se impulsarán reformas para que quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, sino que quede tipificada como delito grave.

En presencia también de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y de Senadores, Martí Batres, subrayó que esto "corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo para iniciar una etapa nueva, cero corrupción, limpiar de corrupción nuestro país".

En el acto en el Teatro de la República de esta ciudad, indicó que también se pretende establecer que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y que se terminen los fueros y privilegios en todo el gobierno, "esa es la gran reforma que hace falta también en este tiempo".

Asimismo, mediante reformas se pretende establecer una democracia auténtica, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni candidato, ya que "la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos dará mucha fortaleza moral".

De esta manera, el presidente López Obrador se comprometió a cumplir en todo momento con la Constitución y destacó que "nosotros podemos decir, y eso es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto, que viva la Constitución, que viva México".

Resaltó la importancia del Artículo 17 constitucional, que establece que los recursos naturales del subsuelo son del dominio de la nación, ya que en el momento que se redactó la Carta Magna se padecían los intereses de particulares y de extranjeros que sacaban beneficios de esos recursos, como el petróleo.

El Ejecutivo federal recordó los puntos básicos de distintos artículos de la Constitución e hizo ver la importancia de no olvidar esas fechas históricas y no sólo regodearse con los puentes vacacionales, así como tener presentes los fundamentos históricos, como lo que se conmemora este martes.

CONSTITUCIÓN HA AMPLIADO HORIZONTES: ZALDÍVAR

En su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, enfatizó que la Constitución ha ampliado sus horizontes hacia una protección cada vez mayor de la persona y sus libertades, "sin embargo, permanecen insatisfechas las reivindicaciones de justicia y la legítima aspiración de cada persona de tener acceso a una vida digna".

México, enfatizó, fue precursor del constitucionalismo social, pero "no hemos sido capaces de cumplir de manera completa la promesa constitucional de cambiar la forma como se estructuran las relaciones sociales en nuestro país; en este sentido, la Constitución de Querétaro no es un documento estático, un documento acabado, es un anhelo todavía en construcción".

Llamó a que en la coyuntura que vive el país retomar la ruta del constitucionalismo transformador, "un constitucionalismo que se diferencia del constitucionalismo clásico porque no se agota solamente en la protección de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos, sino que se orienta de manera decidida hacia el ideal de un mundo mejor en el que los derechos sociales sean una realidad y sean la vía para alcanzar desde abajo, desde el respeto a la dignidad de los más olvidados, un verdadero cambio social".

El ministro presidente agregó que tanto el alto tribunal del país como el Poder Judicial de la Federación, en su tarea de interpretar y defender la Constitución, "debemos abanderar este modelo de transformación política y social que no es optativo, porque está plasmado en la Constitución", en donde los jueces deben ser promotores del derecho social.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que la Constitución de Querétaro "es considerada, con justa razón, la primera Constitución social del siglo XX; fue el genio del pueblo el que ellos sumaron y condujo su pluma, de ahí su permanencia, de ahí que con sus múltiples cambios, unos positivos y unos cuestionables, hasta hoy, la Constitución promulgada en 1917, hace 102 años, siga rigiendo la vida nacional".

Además, hizo hincapié en que aquellos que forman parte del gobierno federal deben leer la Constitución "para dar base y sentido, contenido a la política, planes, programas y acciones del Gobierno de México; en la Secretaría de Gobernación entendemos que la gobernabilidad democrática debe ser el contexto para que el texto de la Carta Magna de Querétaro cobre sentido, adquiera vigencia, se exprese la raíz y la razón del pueblo".

En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, explicó que la Constitución ha tenido más de 700 reformas a través de un siglo, "sin embargo, a pesar de ello, el pacto básico se ha mantenido, es más, la andanada neoconservadora de la globalización cuestionó y matizó, pero no disolvió el pacto social constitucional".

De esta manera, destacó la importancia de construir los consensos y utilizar el diálogo para avanzar hacia el cambio y la renovación del proyecto nacional y alcanzar las transformaciones que el pueblo demanda.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, resaltó la importancia de trabajar para lograr los cambios necesarios en esta transformación, evitando toda clase de especulaciones, así como de entusiasmos desmedidos y temores inútiles.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, enfatizó que éste es un momento propicio para recordar no sólo el momento de gestación de la Carta Magna, sino para reflexionar sobre su valor, su profundidad y actualidad; "aceptémoslo, la mejor forma de honrar nuestra Constitución no es evocándola, sino cumpliéndola".

Hizo hincapié en que a partir de la unidad, "construyamos un mejor país basado en la honestidad y en la ley; refrendemos nuestro compromiso con el combate frontal a la corrupción; la deshonestidad vulnera la confianza y pervierte el sentido de la función pública".

Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. https://t.co/6NuWlAyykg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 de febrero de 2019

LEA TAMBIEN ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución? Un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez señala que la Constitución mexicana es la que más se ha modificado en el mundo

LEA TAMBIEN Pide AMLO en Constitución control "temporal" del Ejército Pablo Gómez eliminó el cuarto transitorio en el dictamen de Guardia Nacional que permitía a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad; AMLO pidió se reincorpore

AJ