"No busco llenarme los bolsillos de dinero": Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier afirma que no va al gobierno federal con la intención de llenarse los bolsillos de dinero.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que relevaría a Graciela Márquez al frente de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier ha sido criticada, hasta por su hermano Manuel.

Ayer el diputado panista Jorge Luis Preciado cuestionó en San Lázaro si la regiomontana cubría el perfil necesario en la dependencia que encabezó Graciela Márquez, doctora en Economía, académica e investigadora por el Colegio de México. "¿Una licenciada en lengua inglesa en la secretaría de Economía? ¿De verdad?", dijo en tribuna teniendo como contexto las objeciones que partidos de oposición señalaron respecto a otro nombramiento, el de la socióloga Elvira Concheiro como nueva Tesorera de la Federación.

Esta tarde cuando Clouthier solicitó a la Mesa Directiva del Congreso solicitud de licencia por tiempo indefinido para asumir su nuevo encargo, aprovechó la última intervención desde su curul para responder a Preciado. "Tengo una de las cosas que a veces parece que le falta a la gente que viene a servir a este país y eso es sentido común; y también tener ganas de no llenarse las alforjas personales de recursos".

"Sí soy licenciada en lengua inglesa, a mucho orgullo, maestra en administración pública, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal. Y he sido legisladora en 2 ocasiones. Soy empresaria y socia de empresas... Así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años. Se puede notar un poco porque no me he pintado el pelo todavía y se me notan ahorita las raíces", reviró.

Luego, remató en términos de equidad de género. "Nunca oí que se quejaran de ninguna otra propuesta cuando fueron varones, aunque a las perspectivas de ellos no cumplían el perfil. La gran pregunta es: ¿cuál es el perfil?", cuestionó. Por último, aclaró -años después, por qué no se integró al gabinete presidencial desde el inicio del sexenio.

"El día 14 de diciembre de 2018 recibí una llamada de César Yáñez, y César me decía que el presidente me hacía una invitación para unirme a su gabinete", relató al tiempo que se le quebró la voz. "En ese momento mi madre estaba en el lecho de muerte. Hoy hace tres años que ella muere y les digo que me parece que no es casualidad, que los ciclos se cierran juntos".

Clouthier, cercana al extitular de la oficina presidencial -el empresario Alfonso Romo-, escuchó por 40 minutos las despedidas de sus compañeros en su mayoría de Morena, pero también de adversarios de debate como el diputado Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano a quien agradeció. "Normalmente, recibir de los compañeros con quienes has tenido una lucha común es más fácil. Pero recibir de quienes han tenido una afrenta de una manera u otra es mucho más agradecido".