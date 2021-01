No basta con GN para garantizar seguridad del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no basta con la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad del país, sino que también debe ponerse atención en el apoyo a jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia.

En conferencia durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, López Obrador aseguró que la estrategia de su Gobierno ha buscado que jóvenes tengan educación y empleo.

"La base principal de todo es que se atienda al pueblo y a los jóvenes, porque no podemos sólo con la GN, se requiere atender las causas que originan la violencia, hay que procurar que no continúe la desintegración de las familias; que no falte el trabajo sobre todo a los jóvenes; de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio; atender a los jóvenes, porque antes no se les apoyaba", dijo.

Explicó que actualmente la Guardia Nacional tiene 140 cuarteles en el país y se estima que para el 222 tenga 266.

"Como es el centro del país hay dificultades para garantizar la paz y la seguridad, porque la colindancia con otros estados perjudica en el caso de San Luis, pero se va avanzando, con estas instalaciones de la Guardia Nacional y con sus elementos vamos a ir garantizando la paz y la tranquilidad. Se va avanzando", aseguró.

