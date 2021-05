No aceptaremos intromisión de la OEA en elecciones: AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá ninguna intromisión o injerencia de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros en el proceso del próximo 6 de junio.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que se confirmara que la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará a nuestro país una misión que observará la jornada electoral.

"No se permitirá ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. Se sabe en la OEA, en la ONU y en todos lados, que no se permitirá ninguna actitud injerencista; no somos colonia ni protectorado, es un país libre, independiente, soberano", dijo el mandatario.

El presidente remarcó que el país está abierto a que se observe el proceso electoral, pero sin intromisión.

"No hay nada que temer, vamos estar pendientes y la misma gente ayuda mucho en todo esto, las redes sociales, las denuncias que se hacen para que las elecciones sean justas, libres, que no haya compra de votos, fraude electoral ni injerencias de países extranjeros, señaló López Obrador.

Movimiento Ciudadano y Acción Nacional presentaron una denuncia ante la OEA sobre presuntos hechos y violaciones constitucionales en los que ha incurrido el presidente López Obrador durante el proceso electoral.

AMLO VUELVE A HABLAR DEL FINANCIAMENTO DE EU A MCCI

El presidente nuevamente volvió a tocar el tema del financiamiento que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México otorga a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), de Claudio X. González.

"Nosotros denunciamos todos los días continuará así hasta que el gobierno de Estados Unidos dé una respuesta clara del porqué están entregando dinero a un grupo político expositor, lo cual es violatorio a nuestra constitución, y que él está a la espera, todos los días, de una respuesta", comentó en la mañanera López Obrador.

También exhibió en pantalla una imagen donde aparece el fundador de MCCI con los dirigentes de partidos contrarios a "nuestro" gobierno; así como con empresarios y otros personajes de la vida política y académica del país.





kach