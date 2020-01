"No a la guerra, sí a la paz", dice AMLO por conflicto EU-Irán

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán, e hizo votos porque se evite un conflicto armado.

"No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, si a la paz", declaró.

"Que haya diálogo, que no se recurra al uso de la fuerza. No a la guerra, si a la paz. Estamos en una postura de neutralidad, no intervención y respeto" @lopezobrador_ afirma que esa es la postura de nuestro país ante el conflicto entre #EU e Irán pic.twitter.com/QnNNkh8uMR — La Silla Rota (@lasillarota) January 8, 2020

VA POR DAR CERTEZA A INVERSIONISTAS

El presidente López Obrador reafirmó que su gobierno trabaja para garantizar seguridad y dar certeza jurídica a los inversionistas en el país, lo que aunado a la eventual aprobación del T-MEC en Estados Unidos permitirá que llegue más inversión foránea a México en breve.

Respecto a los planteamientos de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en el sentido de que el reto económico de México es que haya certidumbre para los inversionistas, dijo que "sí hace falta que haya seguridad jurídica, un auténtico Estado de derecho", y ya se hace todo lo necesario para que tengan garantías.

"No ha habido ningún problema en ese sentido y por eso ha llegado más inversión extranjera y esperamos que se incremente la inversión foránea, porque ya está por aprobarse en el pleno del Congreso de Estados Unidos el T-MEC", expresó el mandatario federal.

En conferencia de prensa, López Obrador destacó incluso que en análisis de la deuda "se convocó a bancos y se lograron tasas de interés muy bajas, como nunca, porque tienen los inversionistas mucha confianza en México. No es para presumir, pero pobremente".

La víspera, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OCDE), dijo que el reto económico que enfrenta México en la actual administración es dar certeza legal a los inversionistas e incluso ofreció al gobierno de México alternativas de política pública que generen crecimiento y desarrollo.

