Niños, sin plan de vacunación covid: Salud

Los niños y los adolescentes no serán vacunados contra covid-19 ya que no hay pruebas suficientes sobre su seguridad en este sector de la población; sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que no es indispensable tener vacuna para que los menores regresen a las aulas y que de hecho los tres estados como semáforo verde ya podrían volver.

Este martes el gobierno presentó la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-CoV2 que iniciará en diciembre con personal de salud y posteriormente se realizará de manera escalonada por grupos de 10 años, empezando en personas de 80 años o más.

Sin embargo, en el documento elaborado por la Secretaría de Salud se especifica que no se va a vacunar a ninguna persona menor de 18 años hasta que haya evidencia científica suficiente sobre su eficacia y seguridad en este sector, lo que deja fuera del plan, por lo menos hasta ahora, a niños y adolescentes.

"Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas".

Al ser cuestionado sobre si la vacunación es un factor determinante para que los menores vuelvan a las aulas, López-Gatell respondió: "No es indispensable tener vacuna para que se regrese a las escuelas, ayuda si, pero no es indispensable".

"La dinámica de transmisión de las comunidades escolares tienen sus peculiaridades y llevamos también muchos meses trabajando con el secretario de Educación Pública, el maestro (Esteban) Moctezuma Barragan, en diseñar los mecanismos que harían factible el retorno a clase todo esto en el escenario sin vacuna", señaló.

El subsecretario López-Gatell dijo que la realidad social es compleja y que se ha identificado que las escuelas son zonas en las que es difícil mantener la distancia.

Sin embargo, indicó que los estados que están en semáforo epidemiológico verde ya podrían regresar a las aulas, es decir, Campeche, Chiapas y Veracruz.

LABORATORIOS HACEN PRUEBAS DE EFICACIA DE VACUNA COVID EN NIÑOS

La Organización Mundial de la Salud recomendó iniciar la vacunación contra covid-19 con el personal de salud y con población vulnerable, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La aplicación de la vacuna a los niños tomará más tiempo en la mayoría de los países, ya que hace falta conocer más información sobre las dosis que requieren y los posibles efectos secundarios que podría causar en ellos, ya que la mayoría de los estudios clínicos de Fase III se han hecho en adultos.

El laboratorio estadounidense Pfizer comenzó sus pruebas clínicas en niños el pasado 12 de octubre, AstraZeneca también ha hecho este análisis en la población menor de edad, pero en ninguno de los casos se conocen los resultados preliminares.

En tanto, Moderna podría comenzar pronto la prueba de la vacuna covid en menores de 12 a 17 años en Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times.





kach