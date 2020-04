Niños con cáncer, en alerta en sus tratamientos por el covid-19

"Se un héroe, mi vida corre por tus venas, dona sangre" ese es el llamado que hacen niños que padecen cáncer ante la disminución de donadores en los bancos de sangre a causa del covid-19, un daño colateral de la pandemia que podría poner en riesgo la vida de estos menores en tratamiento.

Los bajos niveles de sangre y plaquetas en los bancos de sangre del Sector Salud representan un problema a nivel nacional, que podría afectar a alrededor de 23 mil niños que se encuentran recibiendo quimioterapia o algún otro tratamiento para combatir el cáncer que padecen.

En dos vídeos a los que tuvo acceso LA SILLA ROTA, los niños piden a la población que no se olvide de ellos, están conscientes que el país vive una emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pero enfatizan que necesitan la ayuda de la población para continuar recuperándose.

"Todos los niños con cáncer necesitamos de ti, por favor acude a todos los bancos de sangre de tu localidad. Donar Sangre es salvar una vida", enfatizó uno de los menores quien viste un pequeño gorro azul.

Los niños con cáncer necesitan transfusiones sanguíneas y de plaquetas por los tratamientos que reciben, ya que pueden presentar anemia o hemorragias, dependiendo de la etapa que estén cursando.

El problema de la donación de sangre viene desde hace mucho tiempo, ya que en México no existe una cultura de apoyar de esta manera a quienes padecen alguna enfermedad, pero se agravó actualmente debido al aislamiento.

José Carlos Gutiérrez-Niño, director General de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), destacó que "en este momento sí hay una crisis en cuanto la capacidad o la suficiencia de sangre en los bancos. Esto ya fue alertado por papás de niños con cáncer, pero también nosotros en los bancos de sangre del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil de México Federico Gómez y del Hospital Juárez de México, los tres están tendiendo necesidad de donación de sangre".

Recordó que AMANC siempre han promovido cuatro maneras de ayudar, con donativos en dinero, en especie, con el voluntariado y con especial énfasis en la donación de sangre, al tomar en cuenta que la leucemia es el principal cáncer infantil y que los menores necesitan transfusiones durante sus tratamientos.

Gutiérrez-Niño señaló que la donación de sangre voluntaria es muy baja en el país y que ahorita debido a la contingencia no se están alcanzando los requerimientos necesarios para los servicios de oncología pediátrica, que no pueden suspender sus actividades a pesar de la emergencia por covid-19.

El riesgo es siempre, la necesidad es permanente y ahorita como no hay una suficiente movilidad de personas, la gente no está teniéndola confianza de acudir a los bancos de sangre, se está pidiendo que al contrario, esta es una manera de ayudar

A pesar de la emergencia por el covid-19, afirmó a la población que es seguro ir a donar sangre en estos momentos, que los bancos de sangre de estos tres hospitales están abiertos de manera habitual y que cuentan con personal capacitado para atender a los donadores. Asimismo, las personas interesadas pueden contactar a AMANC para que los apoye a agendar su cita.

Israel Rivas, padre de una niña con leucemia linfoblástica aguda y representante de los padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México, este momento implica que toda la sociedad se mantenga unida para ayudar a este sector de la población.

Digamos que en este momento todavía no hay una súper crisis, hay sangre para casos graves, pero para qué esperamos que no haya una gota de sangre, porque esto se ve que va para largo

Explicó que en algunos hospitales como el Infantil ya se está racionando la sangre porque se está agotando, hay pocas reservas y nadie está donando porque la mayoría de las personas está en sus casas debido a la pandemia de covid-19.

Rivas dijo que en Oaxaca, por ejemplo, los papás de niños con cáncer se unieron con una organización de donadores de sangre y pasaron a las casas para ver qué personas podían apoyar, lo que ayudó a subir los niveles de sangre de esa entidad.

Por el covid-19 se implementaron algunos otros requisitos extra para donar sangre y plaquetas, como no presentar síntomas de enfermedad respiratoria, de preferencia ir solo, de preferencia. Asimismo, se mantienen los requerimientos usuales: ayuno de 8 horas, que cumpla con medidas de peso y talla mínimas, que no haya tenido alguna infección reciente, que no tenga enfermedades crónicas y que durante el último año sólo haya tenido relaciones sexuales con la misma pareja.

Gutiérrez Niño enfatizó que desde AMANC, "el llamado principal es que en este momento, en medio de una emergencia de salud por el coronavirus, no nos olvidemos de los niños con cáncer, quienes también están librando su propia batalla y en términos de salud es importante mostrar la solidaridad a través de la donación de sangre, que es fundamental para ellos".

Jorge Trejo, director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, habló sobre la estrategia para que haya donación de sangre durante la emergencia por covid-19 en el país.

Aseguró que "en este momento no hay un desabasto de sangre en el país, pero las medidas que vamos a tomar van encaminadas precisamente a esto, a prevenir un desabasto", al señalar que la donación de sangre debe continuar después de la pandemia.

Trejo explicó que hay sectores de la población que requieren de transfusiones, como pacientes con enfermedades hemato oncológicas, niños y adultos con cáncer que reciben quimioterapia, así como las personas con hemorragia obstétrica, traumatismos y accidentes.

Dijo que la pandemia representa retos para el Sistema Nacional de Sangre, ya que en estos días de cuarentena la donación baja hasta 70% de lo acostumbrado, por eso es importante el uso racional de la sangre. Otros factores importantes es contar con buena gestión de recursos humanos en los bancos de sangre y que haya el suministro adecuado de materiales y equipos.

Explicó que la estrategia que implementó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea tiene cuatro objetivos específicos: optimizar la reserva de sangre, dar continuidad a los servicios, garantizar la seguridad del donante y del personal, así como evitar la propagación de covid-19 en la cadena transfusional. Como parte de este plan y para mantener la Sana Distancia, se puso en marcha una línea telefónica a la que los donadores se pueden comunicar para obtener la información necesaria y agendar su cita.

