'Niña bien' atenta contra creencias: Meade

El candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México hizo un llamado a sus contrincantes para cuidar los límites en las expresiones durante las campañas

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México criticó el video conocido como ´la niña bien´.

El candidato dijo que el video que se viralizó en redes sociales atenta contra las creencias de muchos mexicanos, y llamó a sus contrincantes a moderar sus expresiones durante las campañas.

"Es un spot que abusa y utiliza expresiones religiosas que ofenden la sensibilidad de quienes comparten los valores religiosos y me parece que en la contienda debiéramos de cuidar esos límites", afirmó y agregó que "me parece que fue un spot que al ofender las creencias que tenemos muchos mexicanos, se excedió y yo creo que vale la pena que en esta contienda en donde con toda libertad expresemos nuestras ideas y cuidemos el límite de que no se rebasen, pues la sensibilidad y el respeto a valores y creencias".

El pasado domingo circuló en redes sociales el video de la "Niña bien", una supuesta estudiante del Iteso que con reggeaton llama a votar por el candidato presidencial por Morena Andrés Manuel López Obrador. La chica aparece en una iglesia, que ahora se sabe está ubicada en la delegación Benito Juárez, donde un sacerdote baila con ella el ritmo y llama a no votar por el PRI.

