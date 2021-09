Nieto y Monreal, coscorrón a Guadiana: rechazan perseguir universidades

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se deslindó de su compañero de bancada, Armando Guadiana, pues consideró que es un despropósito pedir que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), investigue a todas las universidades del país.

"Estoy preocupado y por eso lo expreso. Por eso no podría estar de acuerdo con lo que planteara el senador Guadiana, no puedo. Aunque sea coordinador no soy jefe de nadie y cada senador y senadora tiene el derecho de expresar lo que crea conveniente pero no puedo coincidir en esta ocasión con mi amigo Guadiana", dijo Monreal en conferencia de prensa.

El senador también manifestó su solidaridad con la comunidad universitaria y, en especial con los investigadores y académicos.

"Como profesor universitario expreso mi solidaridad total con la comunidad científica", señaló Monreal al tiempo que afirmó que las autoridades responsables del caso de los investigadores del Conacyt debían actuar con mesura.

Esto, en momentos en los que el país atraviesa un momento delicado por la situación política.

Monreal también afirmó que la dirección de Conacyt debe actuar con prudencia respecto de la relación con los investigadores.

El también profesor de la carrera de Derecho en la UNAM, afirmó que es necesario no ahondar en la contradicción que existe entre las autoridades del Conacyt y los y las investigadoras para resolver el problema de la mejor manera posible.

Además reivindicó que se debe respetar la autonomía de todas las Universidades y que se debe apoyar y fortalecer el trabajo que realizan.

Legisladores de oposición cuestionaron que se inicien procesos judiciales contra investigadores en ligar de perseguir a los delincuentes y miembros de la delincuencia organizada.

La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, advirtió que la oficina que comanda fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos; "no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos".