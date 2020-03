Niegan presencia de "El Guano" en evento de AMLO; Calderón se disculpa

"¿Quién es el hombre detrás del presidente?", preguntó el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, compartiendo una imagen de Andrés Manuel López Obrador, y, atrás de él, un hombre de camisa a cuadros, bigote y poco pelo.

¿Quién es la persona que está atrás del presidente? — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 30, 2020

La imagen era la visita del presidente a Badiraguato, Sinaloa, municipio conocido como "La Cuna del Narco", lugar que ha visto crecer a varios capos de la droga como Rafael Caro Quintero; Ernesto Fonseca, "Don Neto"; Ismael "El Mayo" Zambada, los hermanos Beltrán Leyva y, claro, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La visita de López Obrador se dio el día del cumpleaños 30 de Ovidio Guzmán López, el hijo de "El Chapo", protagonista del culiacanazo.

Además, Andrés Manuel tuvo un breve encuentro con María Consuelo Loera, madre de Guzmán Loera y abuela de Ovidio.

"Ya recibí tu carta". Así fue el saludo de mano del presidente @lopezobrador_ a la mamá de "El Chapo Guzmán" durante su visita en Badiraguato — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

Tras la pregunta que lanzó el expresidente, muchos usuarios de redes sociales, entre ellos periodistas, aseguraron que el acompañante de Andrés Manuel era un miembro del cártel de Sinaloa, particularmente el hermano de "El Chapo", Aureliano Guzmán Loera, "El Guano".

Pero, ¿quién es realmente el hombre detrás del presidente López Obrador? Un documento del gobierno federal lo aclara.

El documento refiere las similitudes y diferencias del sujeto en cuestión con "El Guano".

En cuanto a las similitudes, ambos tienen misma form y ancho de la nariz, al igual que el entrecejo; el mentón de ambos también es tipo bola, aunque Aureliano es más delgado; y el cabello tiene la misma forma ondulada, sin embargo, el sujeto de la foto con el presidente tiene indicios de calvicie.

En este aspecto, el documento asegura que probablemente se trate de algún integrante de la familia Guzmán Loera.

En cuanto a las diferencias, se destacan el tamaño de las orejas; las cejas y los ojos; así como la edad, aureliano tiene 75 años y el hombre de la foto ronda los 40-45 años.

El pequeño informe concluye que el hombre detrás del presidente no es Aureliano Guzmán Loera.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, asegura que se trata de un médico de Mazatlán, Sinaloa.

En su cuenta de Twitter, Gutiérrez Müller compartió identificaciones con foto del ocultando su identidad, salvo el apellido "Covarrubias".

#BastaDeFakeNews El señor de la foto (omitimos su nombre) es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 31, 2020

Tras aclarar lo señalado, el expresidente se disculpó en su cuenta de Twitter asegurando que no fue una difamación, sino una pregunta abierta.

"Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)".

"Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)". — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

Sin embargo, se mantuvo crítico al presidente al calificar como preocupante que, en medio de una crisis mundial, López Obrador ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender la pandemia por coronavirus.

Finalmente, llamó a Andrés Manuel a no polarizar y concentrarse a atender la emergencia.