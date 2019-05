Niegan partidos adeudos de cuotas del IMSS; en caso de error, ofrecen pagar

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 08/05/2019 08:14 p.m.

Pese a las declaraciones del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, de que han detectado que seis partidos tienen irregularidades en el pago de cuotas obrero patronales de sus trabajadores, y que algunos han reportado salarios más bajos de los que en realidad pagan, representantes partidistas negaron que sus institutos políticos hayan incurrido en dichas conductas.

LA SILLA ROTA buscó a representantes de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Insttucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Verde.

En el caso de Morena se buscó a su dirigente, Yeidckol Polevnski, pero no tomó la llamada. Un caso similar ocurrió con el PVEM, donde se buscó a uno de los dirigentes, Jesús Sesma, pero no respondió.

El resto de los partidos (con excepción del PT) negó tener esa tipo de prácticas, y en el caso de Movimiento Ciudadano se dijo dispuesto a que si no estaba en orden, ser notificado por el IMSS y en caso de error, lo corregiría.

Del PT se buscó a la diputada Ana Ruth Grande, encargada del tema, quien respondió que aunque apenas va a ingresar al partido como militante, cuando estuvo en el Instituto estatal Electoral de Baja California sí supo que había quejas contra el PT y otros partidos de que no siempre se pagaban las cuotas, e incluso recordó que desde hace 10 años el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentó jurisprudencia que establece que los partidos son patrones de los trabajadores.

CADA MES PAGAMOS: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) través de su área de comunicación social respondió así: "mes con mes el PAN paga el IMSS, e incluso viene bien desglosado en los recibos de nómina", fue la escueta respuesta.

ESTÁ CERTIFICADO QUE VAN AL DÍA: PRI

El Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ricardo Luis Antonio Godina envió una tarjeta informativa a La Silla Rota donde explicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controla la nómina propia y de los Comités Directivos Estatales.

"El CEN y los estados que controla, anualmente presentan un Dictamen emitido por un Perito externo certificado por el propio IMSS, que verifica el correcto cumplimiento del cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales", redactó.

Sobre los militantes colaboradores, negó que alguno perciba un sueldo igual a un salario mínimo, y todos están por encima de dicha percepción, pero además todos están registrados ante el IMSS.

"En el PRI no hay subdeclaraciones de sueldos, porque todas las percepciones se timbran en el portal del SAT", agregó.

"El CEN y los estados que controla no tiene créditos fiscales emitidos por el IMSS y el SAT", concluyó.

VAMOS AL DÍA: PRD

Por parte del PRD respondió el secretario de Finanzas, Manuel Cifuentes, quien dijo que pese a la situación financiera que atraviesa el partido (debido al desplome en sus votaciones y por ende de su financiamiento), ellos no se dan por aludidos. Aseguró que sus cuotas están en orden y que a quienes no les dan cuotas obrero patronales es a los encargados de comisiones a los estados y reciben viáticos.

"Vamos al día en las cuotas obrero-patronales que tenemos reportadas con el IMSS y reportamos los salarios que realmente ganan los trabajadores", aseveró. "Los que salen a comisiones no son asalariados y se les apoya con viáticos, no son asalariados", agregó .

"No tenemos esa preocupación en el ámbito del partido en ese sentido porque vamos pagando al día todas las cuotas que se generaron. En el pasado cuando teníamos más gente y ahora que tenemos menos, igual reportamos. Tenemos el reporte del despacho que hace el trabajo correspondiente", dijo, vía telefónica.

"Consideramos que estamos bien y si el IMSS quisiera revisarlo estamos dispuestos a mostrarle nuestros documentos".

Uno de los cinco dirigentes del partido, Fernando Belauzarán, avaló lo dicho por el secretario y aseguró que están al corriente, y dijo que los partidos deben cumplir sus obligaciones fiscales con el IMSS.

NO TENEMOS ESA PRÁCTICA: MOVIMIENTO CIUDADANO

Por su parte el vocero de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala aseguró que el partido fundado por Dante Delgado no se encuentra en dicha situación, ya que no han sido notificados por el INE, pero en caso de que el instituto les avisara que hay irregularidades, están dispuestos a ponerse al corriente.

"Confiamos en estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales, laborales, administrativas. La cuestión de derechos laborales es seria, está en nuestra agenda y en caso de descuido o error de personal por omisiones por este aspecto, se subsanarían a la brevedad. Por eso es importante que no quede en una declaración, sino que a los partidos se les haga una notificación formal para poder saber si estamos en el cumplimiento de la ley. Esto de subdeclarar no es algo de lo que uno debe sentirse orgulloso, pero no podemos declarar en cuanto no se nos aclare la situación", dijo.

"Si esperaríamos que el instituto diga si hay una investigación seria y de fondo y se corrija la situación. Si sale mañana y sale un oficio de que estas personas no están reportadas con sueldos que el IMSS señale, entonces podremos ponernos a trabajar en reparar esas fallas, pero es difícil pronunciarse sobre el aire. No tenemos esa práctica", aseguró.

PT: ES OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS

La diputada por Baja California, Ana Ruth García Grande, dijo que no conoce a exactitud la situación del partido, ya que apenas está en trámite su afiliación. Pero sabe que los avances en cumplimiento de cuotas han sido paulatinos.

Lo dijo desde su experiencia como funcionaria electoral, ya que fue presidenta del Instituto Electoral de Baja California.

"Los avances en el tema han sido paulatinos. Hace 10 años por jurisprudencia por el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se determinó que los partidos tienen calidad de patrones y por lo tanto deben sujetarse a estas normas; ha sido paulatino si bien no se ha cumplido al 100 por ciento pero los partidos han trabajado en ello.

"Tuve la fortuna de ser presidenta de un órgano estatal electoral y me tocó aplicar algunas sanciones por este tema. Ahora que se vislumbra una reforma laboral debe tomarse en cuenta, al final del día los derechos de los trabajadores, cualquiera de sus modalidades deben ser ponderados por encima de cualquier obligación legal de los partidos es más allá de sus fines constitucionales y deben predicar con el ejemplo", consideró.

Recordó que como funcionaria le tocó ver proyectos del instituto que encabezó por observaciones y sanciones al respecto, no solo del PT sino de varios partidos, que debían ser aplicados por el Instituto Nacional Electoral.

"No nada más contra el PT, todos los partidos han sido denunciados por falta de pago y han sido sujeto de sanciones", concluyó.

