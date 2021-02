Niegan fianza a García Luna; fiscalía investiga red de exfuncionarios mexicanos corruptos

La fianza que ofreció el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para seguir su proceso en libertad fue rechazada por segunda ocasión.

La defensa de García Luna ofreció un millón de dólares en propiedades como fianza para seguir su proceso en libertad.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, el juez calificó como insuficiente la oferta de García Luna, pero dejó abierta la posibilidad de libertad bajo fianza más tarde con un paquete más fuerte.

Por otra parte, la fiscalía de Nueva York aseguró que investiga una red de exfuncionarios mexicanos corruptos ligada a García Luna, si bien, no dio nombres sí detalló que son cómplices en el caso.

Sobre esta red, las autoridades estadounidenses aseguran que muchos de los exfuncionarios aún están en México y tienen posiciones poderosas en el sector privado.

Los hombres que formaron parte del círculo cercano de García Luna cuando estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el sexenio de Vicente Fox, y de la Secretaría de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón son:

Ramón Eduardo Pequeño García, fue titular de la División Antidrogas de la Policía Federal; Facundo Rosas, fue comisionado de la Policía Federal; Omar García Harfuch, exjefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal y actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.

También están Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional y exsecretario de Seguridad Pública Federal, Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada de la Policía Federal y actual secretaría de Seguridad del Estado de México; y Emilio García Ruiz, coordinador de Investigación Técnica y Operación de la Policía Federal.

Incluso Iván Reyes Arzate, exenlace de la Policía Federal y la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se encuentra detenido en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico, se espera sea pieza clave en el caso contra García Luna.

La red de empresas fantasma de García Luna

En un principio, la defensa de Genaro detalló que su cliente no es un riesgo de fuga porque no tiene lazos suficientes en ese país, ha vivido de forma permanente y legal en Estados Unidos desde 2012 junto a su esposa e hijos, no tiene pasaporte, ni activos disponibles.

Al respecto, la fiscalía rechaza este argumento asegurando que García Luna ocultó millones de dólares que presuntamente le dio el cártel de Sinaloa a través de una red de empresas fantasmas y compradores falsos.

Con el dinero que García Luna habría recibido del narcotráfico compró varias propiedades valoradas en casi 4 millones de dólares.

Por ejemplo, detalló la fiscalía estadounidense, adquirió una casa de 3 millones de dólares en efectivo en Florida, así como un yate. Además, uso estas empresas fantasmas incluso para pagar la matrícula de las escuelas privadas de sus hijos.

El gobierno estadounidense sostiene que García Luna continuó viviendo de los millones de dólares en sobornos que le pagó el cártel de Sinaloa tras dejar la Secretaría de Seguridad Pública en México.

Los fiscales presumen diversos testimonios contra Genaro en los cuales se afirma que este recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa y que esta organización criminal insistió en reunirse cara a cara con García Luna.

De acuerdo con los abogados de Genaro, es absurdo que su cliente quiera escapar a México, pues sus cuentas bancarias están congeladas y si llega a pisar territorio mexicano sería arrestado de forma inmediata.

Para el gobierno de Estados Unidos, Genaro tiene la capacidad de huir y un incentivo abrumador para hacerlo, además, la evidencia de los crímenes del acusado es significativo.

García Luna asegura que de pisar México sería arrestado, por su parte, el gobierno de Estados Unidos refiere que si bien la corrupción en tierras mexicanas permitió que Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", estuviera libre por 15 años y que Rafael Caro Quintero siga prófugo, no hay garantías de que no pase lo mismo en su caso.

Las acusaciones contra García Luna

La fiscalía de Nueva York, la misma que consiguió la cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", acusan a García Luna de conspiración por tráfico de cocaína y de hacer declaraciones falsas.

Genaro García Luna habría recibido sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa para que éste operara con impunidad en México.

"García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", dice la acusación.

A cambio del pago de sobornos, continúan los señalamientos, el cártel de Sinaloa obtuvo "un pasaje seguro" para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden mexicanas e incluso información sobre carteles rivales.

En dos ocasiones, el cártel de Sinaloa entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares", especifican los señalamientos.

Según los registros financieros obtenidos por el gobierno estadounidense, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares.

"El arresto (de García Luna) demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes", sentenció el propio Richard P. Donoghue.

Durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera surgieron varias de las acusaciones contra García Luna.

Uno de los testigos de las autoridades estadounidenses, Jesús "El Rey" Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, acusó a García Luna de recibir primero 50 millones de dólares de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estos eran aliados del cártel de Sinaloa.

Luego, detalló el propio Zambada García, le dieron 6.5 millones de dólares más Genaro. Esto sucedió durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, refieren las palabras de Zambada García.

A Zambada García se han sumado testigos como Sergio Villareal, "El Grande", excabecilla del cártel de los Beltrán Leyva, liberado en Estados Unidos tras acogerse en el programa de testigos protegidos.

Así como Iván Reyes Arzate, "La Reyna", exenlace de la Policía Federal con la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detenido en 2017 en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información y protección.

El dinero que el cártel de Sinaloa presuntamente le deba a Genaro era para protección, así como información sobre los cárteles enemigos e incluso para que las autoridades fueran por sus rivales y no por ellos.

Así, Guzmán Loera pasó de ser un capo de poca monta antes de su captura en 1993 a ser el narcotraficante más poderoso del país y el más buscado del mundo, bajo el supuesto respaldo de García Luna.





(Rodrigo Gutiérrez)