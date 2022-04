Niegan amparo a exdiputado Tarek Abdalá para evitar captura

Un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, confirmó la sentencia de un juez federal de negar un amparo contra cualquier orden de detención en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex diputado federal y ex tesorero del Gobierno de Veracruz entre los años 2012 y 2015, durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, ex mandatario esa entidad.

Tarek Abdalá Saad tiene pendientes por cumplimentar distintas órdenes de captura. Entre ellas la otorgada por la jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en Congregación de Pacho Viejo por el delito de coalición.

Este delito está relacionado con el desvío de dos mil 300 millones de pesos en coordinación con Mauricio Martín Audirac Murillo, entonces secretario y Planeación del Estado de Veracruz y Leonel Bustos Solís, ex director General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

También, la emitida por otro juez del mismo juzgado, por abuso de autoridad. La orden de detención fue emitida al existir elementos suficientes que acreditan que retuvo 303 millones 915 mil 816.36 pesos de trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz y los transfirió a una cuenta bancaria.

Por esas investigaciones, Javier Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México fue condenado a pasar nueve años en prisión.

La petición de Tarek Abdalá Saad fue hecha contra la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le negó un amparo contra ambas órdenes de aprehensión el 15 de octubre de 2021.

Tarek tramitó un recurso de revisión, el cual fue turnado a un Tribunal Colegiado. Después analizar las pruebas ofrecidas por el peticionario, así como los informes de las autoridades, determinó sobreseer el recurso, por falta de elementos y negar la protección de la justicia.

"Se confirma la sentencia recurrida. - - - Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de las autoridades y los actos reclamados precisados en el considerando segundo de la sentencia recurrida. - - - Tercero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Antonio Tarek Abdala Saad, contra las autoridades responsables y los actos reclamados precisados en el considerando quinto de la resolución impugnada".













