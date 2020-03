Niegan acceso a periodistas del semanario Zeta en evento de AMLO

Autoridades negaron al semanario Zeta el acceso para la cobertura del evento público al que asistió este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Mexicali, denunció el reportero de ese medio, Eduardo Villa.

"Simplemente no nos dieron argumento", dijo en entrevista vía telefónica desde la capital de Baja California, unos minutos después de concluido el acto oficial al que acudió con su compañero, el fotoperiodista Cristian Torres.

Eduardo detalló que desde el sábado buscaron la acreditación y este domingo llegaron al lugar media hora antes de lo convocado, pero un funcionario federal dijo que no estaban registrados.

"Me dice que no, que semanario Zeta no estaba en la lista que había hecho gobierno del estado", comentó.

Adela Navarro, directora general del semanario, publicó lo sucedido en su cuenta de Twitter y responsabilizó a "elementos de la presidencia".

El día de hoy en el acto del presidente @lopezobrador_ en Mexicali #BC, elementos de la presidencia de la República negaron el acceso a reportero y fotógrafo de @ZETATijuana. Todos los medios entraron menos ZETA. Una forma de represión, censura y ataque a la libre expresión. pic.twitter.com/x0LphZIZvw — Adela Navarro Bello (@adelanavarro) March 28, 2020

Escribió también que fueron el único medio de comunicación al que le negaron el paso, y lo confirmó Eduardo Villa.

"Creímos inicialmente que podía ser un malentendido, pero al final no. De hecho vimos después que otros reporteros que son medios más chicos, locales, que no estaban originalmente en la lista, se les permitió el ingreso", anotó.

López Obrador llegó este sábado por la tarde al aeropuerto de Tijuana donde sin detenerse pasó a una camioneta que ya lo esperaba en la salida, y reactivó la agenda pública este domingo.

Primero estuvo en San Luis Río Colorado, Sonora, y después en Mexicali, Baja California, donde supervisó un programa de mejoramiento urbano en el polideportivo de la zona de Los santorales.

El periodista de Zeta, Eduardo Villa, dijo que pidieron sin éxito apoyo de diversos funcionarios para ingresar, y al final consiguieron una acreditación gracias a otros compañeros que ya estaban dentro.

"De todas maneras nos dijeron que no íbamos a ingresar, que ya era muy tarde. Que teníamos que haber arreglado eso antes", añadió.

Dijo que es la segunda ocasión que le impiden realizar su trabajo durante una visita del presidente López Obrador al estado.

La anterior fue a inicios de este mes, cuando rindió protesta Celestino Ávila Astudillo como Comandante de la segunda región militar, también en la capital.

"Me tuvieron esperando 45 minutos. Cuando por fin pude ingresar, el evento ya había terminado. Por eso me dejaron entrar, porque el evento ya había culminado", contó.

Esto, aseguró el reportero, no le había pasado con ninguna otra administración federal o estatal en el pasado.

(Rodrigo Gutiérrez)