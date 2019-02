Niega padre de Alcalde tener injerencia en huelgas; "es guerra sucia"

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 04/02/2019 04:43 p.m.

Arturo Alcalde Justiniani, padre de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, negó que por aparecer en una fotografía junto con Susana Prieto -abogada involucrada en la huelga de trabajadores de maquiladoras de Tamaulipas de la semana pasada- haya un conflicto de interés, o que incluso él pudiera estar detrás de dichas huelgas, como algunos han sugerido.

"No he tenido ninguna intervención en el conflicto de Tamaulipas", dijo en entrevista telefónica con La Silla Rota.

Arturo Alcalde, cuyo nombre se convirtió en tendencia en Twitter el viernes 1 de febrero por dicha imagen, aseguró que la foto donde está junto con Prieto es del 26 de diciembre de 2017, en un foro que se organiza en Chihuahua cada año. Afirmó que no es la única imagen que han sacado para tratar de cuestionarlo.

"Han sacado otras, han estado dando otras, haciendo collage y mezcla, es una manera de tipo guerra sucia".

Reiteró que no hay un conflicto de interés. "No veo ningún problema, todo mundo sabe en qué andamos y Luisa María es totalmente independiente de las actividades que yo realizo. Es una manera sucia de hacer campaña", reiteró.

Consideró que ello se debe a que ante el nuevo panorama laboral que se avecina, a algunos (no dio nombres) les preocupa que los trabajadores puedan tener una mayor autonomía para tomar decisiones.



Acudir a este tipo de recursos de utilizar fotos antiguas es una manera muy grotesca de afrontar un tema que bien saben ellos no tengo nada que ver ni con conflicto de Tamaulipas ni conflicto de intereses, ni soy asesor de la secretaría, ni me consultan y llevan a cabo sus políticas, pero te das cuenta quién hace su luchita; lástima que esta sea una luchita muy poco correcta porque es ajena a la verdad".

Alcalde Justiniani, quien tiene 45 años de experiencia laboral, también atribuye lo que llamó "campaña" al resurgimiento del tema laboral con el nuevo gobierno federal, al que ve más cercano a la legalidad y comprometido con la mejora de condiciones de trabajo e impulso de la negociación colectiva auténtica.



"No es algo con el programa de gobierno sino con la reforma constitucional de 2017, que es la reforma más importante en los últimos 100 años y que cambia el sistema de justicia. Tiene un paquete democrático importante de elección de los comités ejecutivos, el acceso a la contratación colectiva por la vía del voto secreto, personal, y por otro lado el tema de la transparencia. Se nos olvida que en 2015 se hizo una reforma importantísima, la ley general de transparencia y acceso a la información. Este conjunto de nuevas normas van a generar nuevas reglas en el mundo del trabajo y empoderar más a los trabajadores en términos de recuperar sus organizaciones e impulsar la negociación colectiva auténtica social y productivo, eso genera inquietud", explicó.

Cuestionado sobre si siendo asesor y eventualmente se realizara el emplazamiento de una huelga, podría conducirlo a un conflicto de interés con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es encabezada por su hija Luisa María, respondió que no y explicó por qué.

No, depende del caso concreto, en primer lugar ante los tribunales pues son tripartitos, no es la Secretaría la que imparte justicia en materia federal, es la Junta Federal y en materia local depende de cada estado. En los asuntos que participo, en algunos casos soy apoderado y en otro el hecho de que la junta intervenga no significa que ella tome decisiones, entonces no hay conflicto de interés a mi juicio", afirmó.

"Es lamentable que este tipo de (práctica) de sacar fotos y hacer campañitas tenga repercusión y se reproduzca. Lo importante es canalizar energías para prepararse para un nuevo mundo del trabajo que exista en México por disposición de la Carta Magna. A veces se nos olvida que ya tenemos en la Constitución un nuevo esquema que es en el que tendríamos que estar concentrados para beneficio de empresas, trabajadores y el país", concluyó.



