Ni una coma modificaré a mi reforma en materia eléctrica: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no está dispuesto a modificar su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ya que lo que se pretende es darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puedes leer: México, con peligrosa adicción a combustibles fósiles: Financial Times

"Nada se cambiará de la iniciativa, es muy sencillo lo que se está planteando. Eso es lo que no quieren que regrese, por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos, deberían estar callados, avergonzados", dijo el mandatario durante la mañanera.

El presidente aseveró que, con esta iniciativa, se pretende fortalecer a la CFE, que es una empresa pública, para que garantice que no aumente el precio de la luz en beneficios de los usuarios.

"Si nosotros no fortalecemos a la CFE no vamos a poder mejorar la industria de México porque no vamos a ser competitivos".

El precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país, o las que ya están operando; entonces, necesitamos la industria eléctrica.

López Obrador dijo que con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo a empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron de manera delictuosa empresarios extranjeros con funcionarios públicos.

Por ello, estamos poniendo orden y fortaleciendo a la CFE porque el objetivo era destruirla, que se cerraran todas las plantas de la comisión.

Ante la posibilidad de amparos por esta iniciativa, el presidente recalcó que defenderá en tribunales su derecho a defender la industria eléctrica nacional.

"Yo entiendo que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque ellos mandaban".

VOCES CONTRA LA REFORMA

La iniciativa ordenaría revisar los contratos del Gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha alertado que la reforma es una "expropiación indirecta", mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha denunciado un retorno al "monopolio" eléctrico.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha advertido de una violación al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

DICE NO A CIENTÍFICOS QUE PIDIERON MÁS DINERO PARA COVID

El presidente López Obrador dijo no a la petición que le hicieron intelectuales, científicos y sociedad civil de suspender de forma temporal las obras de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, para desinar más recursos al combate contra la covid-19.

¿Hoy le piden que cancele sus proyectos?, le preguntaron en la mañanera.

"No hace falta, cómo vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, si generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto", respondió.

El mandatario mexicano agregó que sólo son e "subsidio" que daban gobiernos pasados a revistas como las de Héctor Aguilar Camín y Enrique Kruaze se podrían comprar hasta un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

"Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general (...) eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas", apuntó.





kach