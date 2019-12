Ni Texcoco ni Santa Lucía, nuevo aeropuerto será en la Tapo: Nahle

Tras descartar completamente Texcoco y al detectar que el espacio en Santa Lucía es inviable, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construirá en donde actualmente está la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), así lo dio a conocer Rocío Nahle, secretaria de Energía.

En conferencia de prensa para hablar de los proyectos que se llevarán a cabo en 2020, Nahle explicó que los estudios realizados por el gobierno mostraron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será insuficiente para resolver la saturación de vuelos en la capital del país.

Sin embargo, destacó que ya tienen otra opción para la construcción, se trata de la zona donde se encuentra la central de autobuses conocida como Tapo, lugar que fue elegido por las autoridades porque es un espacio que la mayoría de la gente ya conoce y que se encuentra cerca de varias estaciones del Metro y Metrobús.

"Está bien ubicado y además es un lugar donde no tendremos que empezar a construir desde cero. Por ejemplo, ya tenemos las salas de espera con banquitas y las pistas donde están los autobuses las vamos a adaptar para que ahí puedan llegar y salir los aviones. Tenemos todo bien planeado, yo creo que estará listo para finales de 2021", destacó.

Al ser cuestionada nuevamente sobre el video en el que le dijo a un ciudadano "Y si no, pues vete a la Tapo" cuando éste le gritó al presidente Andrés Manuel López Obrador "arriba Texcoco", la funcionaria aclaró el hecho.

"En redes sociales las personas tomaron a mal mi comentario, pero yo ya sabía que el nuevo aeropuerto se iba a construir ahí (en la Tapo) y se me salió decirlo. En ese momento no pude explicarlo porque todavía no presentábamos públicamente el proyecto", dijo Nahle.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Tapo contará con cinco pistas, 10 salas de espera, zona de comida rápida y un área de juegos para quienes viajan con niños. Se estima que tendrá al menos 20 millones de viajeros al año, aunque la cifra podría llegar a los 100 millones en temporada alta.

"Inocente palomita que te dejaste engañar". ¡Feliz día de los Santos inocentes! :D

AJ