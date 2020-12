"Ni sida, ni muerte ni día del presidente", grito contra el estigma por VIH

"Ni sida, ni muerte, ni día del presidente", es el lema con el que personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana marcharon este martes del Ángel de la Independencia a la sede de la Secretaría de Salud para exigir un servicio de salud integral y que haya acceso oportuno a antirretrovirales.

Las organizaciones Vihve Libre e Inspira convocaron a la protesta con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, con el objetivo de eliminar el estigma, la discriminación y visibilizar que hace falta atención completa para quienes viven con esta enfermedad.

El grupo de aproximadamente 30 personas avanzó sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma hasta la Secretaría de Salud. Hicieron también una parada en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde señalaron que a casi un año de la protesta anterior, el desabasto de antirretrovirales continúa en algunas partes del país.

#AlMomento "Ni SIDA, ni muerte ni día del presidente", corean personas con VIH en la protesta #rb https://t.co/laEpOmqIb2 pic.twitter.com/PrCeIOvSxS — La Silla Rota (@lasillarota) December 1, 2020

El activista Alaín Pinzón destacó que en Vihve Libre atendieron 575 casos de desabasto de antirretrovirales en el último año. A los que se suman más de 200 que documentos Inspira.

Pinzón alertó que en el mismo periodo apoyaron a 29 personas que se encontraban en fase de SIDA, de los cuales 16 lamentablemente murieron.





"Para nosotros es muy importante salir este día y decir que aquí existimos, resistimos, aquí estamos pase lo que pase, tengamos desabasto, discriminación, tengamos todas las carencias", destacó.

Axel Bautista, representante de Inspira, señaló qué hay decepción política porque el gobierno no ha hecho lo suficiente para atender a las personas que viven con VIH.

#AlMomento Personas que viven con #VIH marchan del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Salud con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El activista Alaín Pinzón explica que en el último año murieron al menos 16 personas por SIDA #rb https://t.co/lKmdQ2ida7 pic.twitter.com/q0gsy0Yo9u — La Silla Rota (@lasillarota) December 1, 2020

Relató que adquirió VIH durante el gobierno anterior y "era un desastre", porque faltaban medicamentos y atención, pero señaló que en la administración actual no se está haciendo.

"Es siniestro, lo terrible es cuando es evidente, cómo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero con Andrés Manuel me parece que es siniestro porque pareciera que las cosas están bien cuando no están bien, la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando", destacó.

Bautista también señaló que "en general, al Estado no le importa la salud de las personas que vivimos con VIH" y destacó que ejemplo de ello es que no hay un plan nacional para VIH.

Aldahir Jiménez, representante de Inspira, señaló que el Estado tiene una deuda con las personas que viven con VIH, ya que hay "un sistema de salud ineficiente" respecto a los protocolos en las instituciones de salud y que no hay campañas de prevención.

Señaló también que la protesta es para recordar que hoy es el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, ya que desde hace dos años se le da más peso a que es el día en que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar a la Secretaría de Salud, los manifestantes clausuraron la entrada con un moño color rojo y después colocaron frente a las oficinas un antimonumento que es una figura que mezcla la Fuente de petróleos, así como las figuras del IMSS y del ISSSTE.