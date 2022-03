"Ni para un café" al aterrizar en el AIFA; salir, un escape de la "boca de lobo"

No hay luces, no hay tren y no hay autobuses. Si no fuera por el Circuito Exterior Mexiquense y los taxis autorizados, las dos horas que se realizan de regreso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al poniente de la Ciudad de México se convertirían en tres... o cuatro. Y en medio de esa nada, ya de noche, uno busca la manera de escapar de ahí.

La llegada a la terminal aérea de Santa Lucía –nombre con el que se vende en los vuelos nacionales– se realiza prácticamente en medio de la nada, sin apuros, eso sí, porque bajar de la aeronave toma menos de 15 minutos, contrario a los vuelos que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

#VIDEO | Contrario a las millones de luces y los inconfundibles rascacielos, el #AIFA ofrece esta vista en el aterrizaje vespertino. https://t.co/us7h2mu3fk pic.twitter.com/eYrM5COStA — La Silla Rota (@lasillarota) March 23, 2022

Pero, al bajar, todo es vacío, salen las maletas del área de despacho de equipaje y la gente se va... el aeropuerto poco a poco se queda vacío. Los grandes salones que adornan la llegada se convierten en galeras sin un alma dentro.





Uno sale de la zona de llegadas de vuelos nacionales y solo hay una mesa donde un hombre recibe solicitudes para taxi. Todos los locales están vacíos, incluso uno que ya ostenta los logotipos de una gran cadena de cafeterías está solo.

Sobre el pasillo de la derecha se encuentran los baños, primero está el de caballeros y es pasando unos 10 metros que está el de damas. Algunos de los excusados no tienen agua, según reportan las usuarias, y los lavabos tienen una fuga que requiere del uso de cubetas y constante limpieza de parte del personal de aseo.

Todos los habitantes del AIFA son personal de la Guardia Nacional y los pocos pasajeros de un vuelo que, aunque no abarrotado, sí aterriza lo suficientemente lleno como para pensar que existe un interés por pisar una de las obras más emblemáticas del gobierno de la autodenominada "cuatroté".

"Este momento es histórico" dice un hombre mientras posa en medio de una sala de llegadas vacía, pero enorme, donde todo brilla y es amplio. Al salir, otro hombre pregunta hacia dónde está la estación de autobuses y un guardia le recomienda tomar un taxi.

El pasillo de llegadas nacionales desemboca a un gran salón, cuyas escaleras eléctricas suben al área de llegadas internacionales. Luego, siguiendo derecho, a un patio con amplias jardineras y varias bancas, de ahí enseguida sigue una bahía para el ascenso y descenso de pasajeros por peté de taxis. Todo lo anterior luce vacío en el segundo día de operaciones.

Caminando por la orilla de la bahía se llega al estacionamiento de particulares, que es amplísimo; y de pasa por la gran entrada a la estación del Tren Suburbano –que llegará a Buenavista–, aún en construcción, donde se ve a trabajadores caminar con casco y montones de cemento. Más adelante se llega al Mexibús que tiene dirección a Ojo de Agua.

? #VIDEO ? Los accesos al Mexibús y Tren Suburbano en el #AIFA aún no están listos. Esto es lo que nos cuenta @canchola_ale. https://t.co/IYh7FaDraj pic.twitter.com/Ov9VoZoJcq — La Silla Rota (@lasillarota) March 23, 2022

"COMO BOCA DE LOBO"

La salida para coches, desde el estacionamiento de llegadas nacionales, está completamente a oscuras, como dicen, como "boca de lobo". No hay luz pública hasta pasando unos 50 metros, donde se inicia el camino que desemboca a la México-Pachuca o se retorna por la glorieta Felipe Ángeles hacia el Circuito Exterior Mexiquense.

Es esa autopista –inaugurada durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México– la salvación para quien busca salir del AIFA en el segundo día de viajes, sin pasar por el bloqueo de transportistas en la México-Pachuca y sin caminar hasta encontrar la salida al Mexibús.

? #VIDEO | ¡Sin luces! Así luce la salida del estacionamiento de llegadas nacionales en el AIFA, aún se ven camiones de carga. https://t.co/IYh7FaDraj

@canchola_ale pic.twitter.com/OgUuSGGLsK — La Silla Rota (@lasillarota) March 23, 2022

La autopista cobra cerca de 50 pesos en su primera caseta, donde entronca con la carretera Chamapa-Lechería, que lleva hasta la zona de Santa Fe a los viajeros. Pasa por arriba de un tramo de la México-Pachuca y de la México-Querétaro; que se ven aún atiborradas, pese a que el bloqueo de transportistas se levantó apenas caída la noche.

El recorrido desde el AIFA hasta la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se concreta en dos horas si se llega a la zona de Lomas Verdes, de la carretera Chamapa-Lechería, y se baja con rumbo a Periférico Norte, para seguir el camino hacia Barranca del Muerto.

Así, en medio de la nada y yendo en transporte privado, el costo total del regreso del AIFA sale en cerca de 200 pesos (por el pago de tres caseras); si además se contrata un taxi certificado –ya que no llegan los de aplicación– el costo puede ascender entre 500 y 600 pesos.