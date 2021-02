Ni García Harfuch ni nadie será protegido en caso Ayotzinapa: AMLO

Al ser cuestionado sobre la actuación de Omar García Harfuch en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su gobierno no hay protegidos ni impunidad en las investigaciones.

García Harfuch, quien en la actualidad es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se desempeñaba en 2014 como comisionado de la Policía Federal en Guerrero, es decir, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie. Hay voluntad para conocer la verdad, conocer a los responsables”, señaló.

PREVÉ TESTIGOS PROTEGIDOS EN CASO AYOTZINAPA





El presidente López Obrador manifestó que los detenidos del caso Ayotzinapa pueden fungir como testigos protegidos, de modo que logren romper con el “pacto de silencio” que se creó en el sexenio anterior.

El mandatario mexicano llamó a los detenidos y a sus familiares para aportar información veraz sobre la desaparición de los 43 y de ser así tendrán consideraciones de carácter legal.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que ha realizado diversas diligencias con equipos especializados en zonas señaladas dentro del caso Ayotzinapa.





ARREMETE CONTRA JUECES





El presidente López Obrador arremetió una vez más contra el Poder Judicial e indicó que se han liberado a presuntos delincuentes por la mala integración de pruebas.

Sin embargo, resaltó la “actitud firme” del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues no se anda por las ramas.

Incluso, proyectó en la mañanera un video de Gertz Manero donde habla sobre el caso Tomás Zerón y las órdenes de aprehensión en contra de quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR.





LEE SUS 100 COMPROMISOS DE GOBIERNO Y ATACA A LA PRENSA





El presidente López Obrador aprovechó una pregunta de la reportera de Excélsior para hacer ataques a la prensa y de paso leer y presumir resultados dentro de sus 100 compromisos de gobierno.

Este día le tocó raspón a Excélsior y a El Universal, por darle golpes constantes a la Cuarta Transformación.

Sobre El Universal, el presidente criticó al entrevista que le hace este lunes al escritor Héctor Aguilar Camín, con quien mantiene una disputa luego de que su gobierno sancionara a la revista Nexos, publicación bajo la dirección de dicho intelectual. López Obrador reiteró que el gobierno ya no comprará el tiraje de dicha revista como sucedía en sexenios anteriores.

¿De cuándo acá El Universal ataca al gobierno?, cuestionó. “Están molestos. Ya no se le compra la publicidad de antes ¿Por qué si dedica todas sus columnas y editoriales vs nosotros no perdemos el apoyo de la gente? Porque cumplimos compromisos”.

Ya dentro de la lectura de sus 100 compromisos, manifestó que logró acabar con las escoltas para funcionarios públicos e incluso señaló que “hasta dueños de medios de comunicación tenían escolta de la Policía Federal, todo esto se terminó, por eso ofrezco disculpas a todos los que se sientan afectados por lo que se está haciendo”.

Agregó que él garantiza la libertad de expresión y afirmó que el presidente es maltratado por la prensa.

Adelantó, en el tema del avión presidencial, que pronto dará a conocer una buena noticia.

Por otra parte, indicó que en la época del presidente Felipe Calderón, la empresa favorita era Repsol, y con Enrique Peña Nieto era OHL.

“FRENAAA TENDRÁ QUE AGUANTARME HASTA 2022”

El presidente López Obrador ironizó al mandar el mensaje al Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) de que tendrán que mantener su plantón en el Zócalo hasta 2022, pues hasta ese año los legisladores decidieron realizar la consulta de revocación de mandato, aunque él en sus 100 compromisos propuso que se realizara en 2021.

HABLA DE CFE Y TELMEX

El presidente López Obrador señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a su anterior sistema de jubilaciones, ya que había sido modificado.

Destacó que en la negociación de las jubilaciones en Pemex, los dirigentes sindicales ofrecieron aceptar que se ampliara la edad de jubilación de los trabajadores en la CFE, pero aseguró que ese tema ya fue descartado por el gobierno que dirige.

En el caso Telmex, fue cuestionado sobre las negociaciones del contrato colectivo en Telmex. Expresó que hay opositores a la reelección de los actuales dirigentes, por lo que los llamó a convencer a los demás trabajadores, para luego hacer asamblea y ganar con voto libre y secreto.

“No nada más decir ‘es un líder charro y hay que quitarlo’. Así no se puede. Son procesos de elección. La autoridad debe cuidar que haya democracia sindical. Esto es que se cumpla con la ley y que el voto sea secreto y libre. Antes no era así”, lanzó.

Aseguró que ahora en Telmex no existe ningún tipo de conflicto obrero patronal, pues se resolvió hace 10 días, pero agregó que pedirá un informa a la Secretaría del Trabajo.

“Lo que me dijeron es que se protegió a los trabajadores en cuanto a su jubilación, no se aceptó nada que afectara sus prestaciones laborales. Fue un buen acuerdo para ellos”, apuntó.





(Luis Ramos)