Nevith había sido amenazado por alcalde, revelan chats

TEJUPILCO, Edomex.- Nevith Condés Jaramillo cogió su mochila y se enfiló a la sierra de Nanchititla, en la región de Luvianos, sur del estado de México, para buscar "audiencia" con las personas que estaban identificadas como "líderes de la Familia Michoacana". Quería saber si ellos tenían órdenes de "disciplinarlo" por indicaciones del alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas.

Esta escena fue en el 2018, el periodista había sido amenazado por el presidente municipal de Tejupilco y supuestamente había acordado con "la maña" o "mañana"- así se le conoce al crimen organizado en esta región - para que le diera un escarmiento a Nevith, desde entonces director de El Observatorio del Sur, y asesinado a puñaladas este sábado.

LA SILLA ROTA cuenta con parte de un chat entre Nevith y un colega en el que le expresa cómo la familia del alcalde lo tenía amenazado con la delincuencia organizada. La fecha del chat es de dos días antes de que lo asesinaran:

"Nativo me tenía bien amenazado con la mañana, por eso pinto mi raya con ese par de ojetes, padre e hijo, pues no son derechos y menos de fiar...", expresa Nevith en el chat. Nativo es el nombre de un periódico cuyo dueño es Manuel Domínguez, padre del alcalde Anthony Domínguez. Con la expresión "mañana" se refiere a los grupos de la delincuencia organizada. El colega que participa en el chat expresa que el medio de comunicación de Nevith, El Observatorio del Sur, era mejor que "Nativo" y "Monitor", otros periódicos competencia.

El periódico Nativo no publicó nada sobre su muerte.

Aquella mañana de 2018, Nevith le explicó a una colega que prefería ir a preguntar directamente a la sierra a las personas que conocían a los delincuentes, si era cierto que estaban aliados con el alcalde.

"Voy a ir a buscar a los líderes de la maña para que de una vez me castiguen tres días y me traigan a manguerazos (golpes), como es la costumbre. Si ya no regreso es que me mataron", confió a una persona allegada a él.

Él ya había acudido a buscar ayuda al mecanismo federal de protección a periodistas y con Artículo 19, pero se cansó del burocratismo y de recorrer largas distancias de Tejupilco a la Ciudad de México para lograr protección.

Nevith regresó rápido de la Sierra de Nanchititla luego de dialogar con los líderes de la Familia Michoacana, cuya respuesta sorprendió al periodista, misma que compartió con alguien cercano. Aseguró que los personajes ligados a los delincuentes le dijeron ya que ellos no tenían acuerdo con el alcalde de Tejupilco para "disciplinarlo".

"Al contrario, la referencia es que estos personajes del crimen organizado en la zona, es que conocían su trabajo y lo apreciaban como útil y bueno para la comunidad, garantizándole que podía seguir con su labor periodística tal cual, sin ningún problema, observación o 'línea' de parte de ellos, ni siquiera recomendación de ignorar algún personaje político de la región", expresó Maricarmen Aguilar Franco, una de sus compañeras periodistas del sur mexiquense.

Decidió seguir trabajando; sin embargo, aún tenía el pendiente de las amenazas del alcalde de Tejupilco.

En agosto empezó a difundir un conflicto entre comuneros de Rincón de Aguirre y la alcaldía de Tejupilco, pero abiertamente decía que los micrófonos también estaban para escuchar a las autoridades municipales.

Su más reciente transmisión de este problema con los comuneros de Rincón de Aguirre fue el pasado 16 de agosto en su página El Observatorio del Sur.

Nevith Condés Jaramillo era un periodista con credibilidad y respetado por el pueblos de Tejupilco, este domingo más de mil personas lo despidieron en el panteón local El Calvario.

En cambio, el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez, no se ha pronunciado sobre este asesinato.

Más de 120 periodistas firmaron una carta dirigida al gobernador Alfredo del Mazo para que se investigue el crimen de Nevith Condés y que se active el protocolo de seguridad para los comunicadores en el estado de México.

El director del El Observatorio del Sur es el primer periodista asesinado en la administración de Alfredo del Mazo.

El periodista fue el que informó sobre que policías estatales derribaron un helicóptero en Sultepec, donde viajaban mujeres a un hospital, el pasado 17 de junio.

