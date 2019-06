Neurología no se "cura" de la crisis en sector salud

MARILUZ ROLDÁN 11/06/2019 10:35 p.m.

La crisis avanza en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, que ahora ya no puede realizar estudios de tomografía contrastados debido a que no cuenta con jeringas para llevarlos a cabo, situación que se informa a través de un oficio que circula en redes sociales.

El texto enviado el 10 de junio a jefes de servicio y subdirectores está firmado por Jesús Taboada Barajas, jefe del Departamento de Neuroimagen, quien indica: "Por este conducto me permito informar a ustedes, que los estudios de tomografía contrastados no se llevarán a cabo a partir de esta fecha, ya que por falta de jeringas no es posible realizarlos. Solamente se podrán realizar los estudios de tomografía simples".

La tomografía contrastada es un examen de mayor precisión, que consiste en aplicar un medio de contraste por vía venosa al paciente, con el fin de identificar lesiones internas con el tomógrafo, mientras que en la tomografía simple se utiliza el mismo aparato, pero no se aplica ninguna sustancia.

Sin embargo, la Secretaría de Salud rechazó que exista esta falta de insumos y dijo que el Instituto de Neurología informó que los servicios de tomografía funcionan de manera normal.

La Silla Rota dio a conocer el pasado 27 de mayo algunas de las deficiencias que hay en este instituto, como falta de medicamentos e insumos de trabajo, así como de personal. Esta situación afecta en todas las áreas del personal, pero principalmente en las intervenciones quirúrgicas y hospitalización.

Otro problema es el de los servicios subrogados, ya que algunos ya no los está pagando el Instituto y se han visto afectadas varias áreas como la de lavandería, razón por la que no cuentan con las sábanas suficientes para los pacientes.

Un doctor que fue entrevistado declaró que "lo que más me preocupa es la poca atención o la mala atención que se le está dando al paciente. De ser uno de los institutos de mayor prestigio, de mejor atención, ha decaído mucho".

