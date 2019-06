Neurología afirma que no hay crisis, "servicio funciona de manera normal", dice

MARILUZ ROLDÁN 12/06/2019 02:05 p.m.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez negó que haya dejado de realizar estudios de tomografía contrastada como se mencionó en un documento que circuló en redes sociales.

La secretaría de Salud emitió un comunicado en el que Adolfo Leyva Rendón, director médico del Instituto de Neurología, asegura que estos procedimientos se están llevando a cabo de la manera habitual.

"En relación con la información que circuló por redes sociales que señala la falta de jeringas para realizar estudios de tomografía contrastada, informó que este servicio funciona de manera normal, no ha habido repercusiones por diagnóstico o tratamiento en los pacientes hospitalizados, ni estuvieron en riesgo", afirmó.

TAMBIÉN LEE: NEUROLOGÍA NO SE "CURA" DE LA CRISIS EN SECTOR SALUD

Esto en respuesta a un documento firmado por Jesús Taboada Barajas, jefe del Departamento de Neuroimagen, en el que se alertaba que el hospital no contaba con las jeringas necesarias para hacer tomografía contrastada, por lo tanto a partir de este lunes sólo se realizaría tomografía simple.

Este martes, LA SILLA ROTA publicó que el texto enviado el 10 de junio a jefes de servicio y subdirectores está firmado por Jesús Taboada Barajas, jefe del Departamento de Neuroimagen, indica:

"Por este conducto me permito informar a ustedes, que los estudios de tomografía contrastados no se llevarán a cabo a partir de esta fecha, ya que por falta de jeringas no es posible realizarlos. Solamente se podrán realizar los estudios de tomografía simples".

Los estudios de tomografía contrastada son de mayor precisión y consisten en aplicar un medio de contraste por vía venosa al paciente, con el fin de identificar lesiones internas con el tomógrafo.

Para realizarlos se requieren jeringas especiales que se utilizan para introducir el contraste en los pacientes durante el estudio de imagen. Aunque el director médico del Instituto aseguró que el examen se aplica de manera normal, no especificó si cuentan con estas jeringas o si en algún momento hubo desabasto.

Leyva Rendón añadió que en los casos en los que se requieren análisis de urgencia o prioritarios de hospitalización también se pueden practicar exámenes alternativos como resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones (PET) y angiografías diagnósticas.

LEA TAMBIEN El cementerio de hospitales del sector salud Durante los sexenios anteriores se debilitó la infraestructura del sistema de salud del país, es el diagnóstico del actual titular de Salud, Jorge Alcocer

LEA TAMBIEN Hospital Infantil, en crisis desde 2006... y lo amenazan con recortes Los recortes al presupuesto han causado que se diera la orden de reducir el número de cirugías a la mitad

LEA TAMBIEN Hospital Juárez reduce servicios, pacientes se resignan Las cirugías mayores disminuyeron en los últimos 12 años, en 2006 realizaban más de 11 mil; en 2018 el número de procedimientos bajó a 9 mil 214

AJ