"Neoliberalismo también tiene la culpa de problemas de las mujeres": Sheinbaum

El neoliberalismo causó las profundas desigualdades que enfrentan las mujeres, ya que se cerró el camino a que ellas accedieran a una vida digna, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al participar en el evento conmemorativo por el 8 de marzo, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo señaló que el uso de la violencia no es feminista y que no se debe usar para convencer de una causa.

La jefa de gobierno capitalina reconoció la labor primordial que hacen las mujeres del país y resaltó que son el pilar más importante para el sostenimiento social, por lo que felicitó a trabajadoras del hogar, cuidadoras, indígenas, trabajadoras, estudiantes, jornaleras agrícolas, campesinas, científicas, artistas, policías y madres de familia, entre otras.

Recordó que este día se conmemora para erradicar la violencia que viven las mujeres en sus entornos y hacer efectivos sus derechos, como el poder dedicarse a cualquier actividad que deseen, eliminar la doble jornada de trabajo y que puedan ocupar puestos directivos.

"Quienes promovieron la desigualdad basada en un régimen de privilegios, quienes promovieron e impulsaron el neoliberalismo que hizo mercancías, privilegios y negocios la educación, la salud y la vivienda, no están a favor de las mujeres, por el contrario, cerraron el camino para una vida digna para las mujeres. Dicho de otra manera, los derechos de las mujeres sólo pueden conquistarse si se enmarcan en la lucha por disminuir desigualdades en todos los ámbitos y siempre atendiendo a la más pobre, al más pobre, sino sólo se queda en un discurso de simulación".

"Es decir, el neoliberalismo, la guerra contra el narco, la profundización de las desigualdades propiciada por este sistema, así como la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo promovido desde el poder y los medios, afectaron gravemente a las mujeres", enfatizó Sheinbaum Pardo.

A sólo algunas horas de que inicie la marcha por el 8M, la jefa de gobierno también criticó que se use la violencia para defender una causa, al señalar que estos actos no son propios del feminismo, sino del machismo.

"También considero necesario decirlo desde aquí, no es feminista el uso de la violencia, no se puede usar la violencia para convencer de una causa, la violencia es en esencia machista, no se puede condenar la guerra y la violencia en otros ámbitos, y festejarla en éste, la demanda por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia en nuestra contra siempre será legítima, pero la protesta y propuesta pacífica, siempre serán el mejor camino", declaró Sheinbaum Pardo.

MUJERES, MÁS DE LA MITAD DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en todos los programas del bienestar que impulsa su gobierno se beneficia a las mujeres, ya que el propósito es alcanzar una sociedad más justa.

Resaltó que en casi todos los programas más de la mitad del total de beneficiarios son mujeres:

Jóvenes construyendo el futuro: 58.7%

Pensión para adultos mayores: 55.9%

Becas para niñas niños de madres trabajadoras: 50.8%

Becas del sistema Benito Juárez: 68.8%

jóvenes escribiendo el futuro: 55.4%

Tandas para el bienestar: 70%

Sembrando vida: 31%

"Esto es muy importante y demuestra que estamos atendiendo a quienes más lo necesitan y ayudando desde abajo a hombres y mujeres, y también hemos aportado todos los que estamos aquí para que se garanticen los derechos políticos de las mujeres, que haya más participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones del gobierno mexicano", indicó el mandatario.

"Escucho también que hay conciencia de seguir incluyendo la igualdad económica y social en el proceso de conquista de los derechos de las mujeres, esto es importante porque no se podría hablar sólo de la libertad, de la igualdad de género o de la igualdad ante la ley o ante Dios si no tenemos presente la igualdad económica y social, como algo fundamental, como algo central", expresó López Obrador.