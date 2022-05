Neoliberalismo, ¿causa de divorcios? Esto dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hiló el periodo neoliberal con el alza en divorcios en el país al advertir que la descomposición social, particularmente de 1983 a 2018, afectó a la institución de la familia.

Al ser cuestionado sobre las estadísticas de seguridad, referentes a una disminución en los índices de homicidios y feminicidios pero que en Sinaloa hay cada vez más crímenes contra mujeres y hombres con mayor saña, el mandatario respondió que el problema de la descomposición social se produjo "yo sí creo, ¿eh?, que esto se precipitó, si no se originó, cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal, porque se dedicaron a saquear".

López Obrador advirtió que, en 36 años, de 1983 al 2018, "se dedicaron a robar, a saquear y a imponer un modelo en donde lo importante era lo material y cuánto vales, cuánto tienes; o cuánto tienes, cuánto vales. Eso fue lo que hicieron, y no sólo en México, ¿eh?, en el mundo, cuando fui a la ONU lo planteé".

El presidente puso de ejemplo de que en otros países apenas los jóvenes están llegando a la adolescencia y ya los papás quieren que se vayan de la casa; "aquí no, aquí hasta abusan y se quedan más tiempo. Eso es parte de nuestras costumbres, con todo respeto, buenas".

¿QUÉ DIJO SOBRE LOS DIVORCIOS?

{"quote":"Pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias, muchos problemas. Eso no se registra. Aprovecho para dejarlo de tarea para que nos ayuden los investigadores de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias, cuando menos tener el dato del porcentaje de divorcios, eso no lo tenemos, y yo sostengo que creció muchísimo en los últimos tiempos"}

"No estoy diciendo de que no hay que divorciarse, no, lo que quiero es que sepamos lo que realmente sucedió, porque sí sabemos que no hubo crecimiento económico o que fue poco el crecimiento económico, o que no hubo empleo, sabemos de lo material, sabemos de las consecuencias de la inseguridad, de la violencia, pero las causas".

RESPONDE PREGUNTA

"Bueno, y por qué la saña, pues por lo mismo", respondió a la pregunta. O sea, la desintegración familiar, el abandono a los hijos, el maltrato al interior de la familia.