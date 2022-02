“Negativa de mayor presupuesto para revocación, una crónica (muy) anunciada”: INE

Ante una negativa de mayor presupuesto para la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el proceso electoral en la medida en que se lo permita el monto.

El consejero electoral del INE, Ciro Murayama declaró en entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo de México que la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era algo esperado que tuvo sus antecedentes políticos.

“Fue una crónica muy anunciada a la que se adelantó una respuesta de tipo político, incluso antes de que ellos recibieran nuestro oficio con toda la argumentación acerca de por qué se requieren esos recursos para instalar las casillas”.

La consulta se realizará el próximo 10 de abril con mil 500 millones de pesos, de los 3 mil 800 requeridos, por lo que tras la reactivación de las actividades de la consulta para a revocación, el INE pidió a la SHCP mil 738 millones de pesos más, mismos que les fueron negados.

TAMBIÉN LEE: Hacienda descarta dar más presupuesto al INE para revocación de mandato

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

DECISIONES INCOMPATIBLES

Desde la perspectiva del consejero es contradictorio querer celebrar elecciones nacionales con ausencia de recursos ya que esto imposibilita el desarrollo del ejercicio tal cual lo marca la ley.

Sin embargo, Murayama aseguró que la gente podrá salir a votar y se instalarán las casillas para ello, aunque se ubicarán más lejos de lo usual.

“La gente podrá estar tranquila, de que si quiere participar en su sección cerca de su casa, no tan cerca como hubiéramos querido […]. Vamos prácticamente a instalar una casilla por cada tres”.

Se instalarán un tercio de las 161 mil casillas requeridas, por lo que el ejercicio será similar a la Consulta Popular del 1º de agosto en la que se votó para enjuiciar a expresidentes mexicanos.

TAMBIÉN LEE: INE Ajusta presupuesto para 2022: revocación de mandato costará 3.8 mdp

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

REVOCACIÓN DE MANDATO: CON LO QUE HAYA, POR AUSTERIDAD

La SHCP justificó la negativa del presupuesto por no contar con los recursos; la dependencia dijo no poder recortar el presupuesto de otras áreas del gasto federal porque ya es austero, además indicó que no cuenta con la autorización del Congreso para hacerlo.

Ante ello, una alternativa que ofreció fue que “diversas dependencias y entidades de la administración pública federal han manifestado su disposición de apoyar al INE para participar en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones”.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

LA CRÓNICA ANUNCIADA

Cuando el INE frenó la consulta de revocación de mandato por déficit presupuestal, el presidente, Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la 4T, denunciaron un “golpe a la democracia” pues esto respondía a intereses de no llevar a cabo la revocación.

“Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas”.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recomendó a los consejeros que se ciñeran al presupuesto y llevaron a cabo austeridad.

“Bastaría con implementar una política de austeridad republicana”, indicó.

na